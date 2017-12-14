Projektörlü avcılar, suçüstü yakalandı

Murat AYDIN/NARMAN(Erzurum), (DHA)- ERZURUM Milli Parklar Bölge Müdürlüğü\'ne bağlı orman muhafaza memurları, gece projektörle avlanan 3 kişiyi suçüstü yakaladı. Avladıkları 4 çil kekliği ve bir tavşanla yakalanan 3 kişiye yasal işlem uygulandı.

İhbarı değerlendiren Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekibi geçen 12 Aralık salı günü saat 22.00 sıralarında Narman ilçesine bağlı Tuzla köyü yolunda projektörle av yapan Erçin Doğan yönetimindeki 34 FUL 01 kamyoneti takibe aldı. Projektör tutarak ilerleyen Erçin Doğan\'ın yolunu kesen ekipler içindekileri suçüstü yakaladı. Kamyonet arkasında av malzemeleri ve iki köpeği çıkan Erçin Doğan\'ın agrasif tavırları ekipler tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Kamyonet trafikten alıkonurken projektöre el konuldu, av tüfeği ise tutunak altına alınarak sahibine teslim edildi.

Yine kaçak avlanan İbrahim Aldigen yönetiminde 25 FB 626 plakalı araca Beyler köyü yakınlarında suç üstü yapıldı. Sürücü İbrahim Aldigen ile araç içerisindeki Mukim Özer avladıkları 4 çil kekliği ve bir tavşanla yakalandı. Kaçak avlanan hayvanlara el konulurken, vuran kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı. Orman muhafaza Memuru Ömer Özdemir, gece hızından ve farından faydalanarak av yapanları suç üstü yakaladıklarını bildirdi.

Erzurum Orman ve Su İşleri 13\'üncü Bölge Müdürü Mehmet Fehmi Yüksel ise ekiplerin gece- gündüz av sahalarında dolaşarak kaçak avcılara göz açtırmadığını bildirdi. Yüksel, \"Kaçak avlanmaya asla müsaade etmeyeceğiz. Gerekli cezalar uygulanıyor\" dedi.

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