Project Re-RAu iyileştirici gücüyle sahnede

New York - İstanbul arasında çalışmalarını sürdüren koreograf Korhan Başaran ve yine New York’ta yaşayan Suriyeli klarnet sanatçısı Kinan Azmeh ve grubunun gerçekleştireceği ‘Project Re-RAu’, New York ve İstanbul’da deneyimlenen bir sürecin ürünü olarak Akbank Caz Festivali bünyesinde 20 - 21 Ekim tarihlerinde seyircisiyle buluşacak.

Azmeh'in klarnetinden dökülecek müzikle dansını birleştirecek olan Başaran, amaçlarını "Bir nebze de olsun iyileştirici bir titreşim yaymak ve izleyenlerin kalbine dokunmak, hep beraber bir yolculuğa çıkmak, tekrar özümüze dönebilmek" sözleriyle tanımlıyor.

New York ve İstanbul merkezli yaşayan ve işler üreten koreograf Korhan Başaran ve Suriye asıllı New Yorklu müzisyen Kinan Azmeh, uzun yıllardır birlikte üzerine çalıştıkları RAu projelerinin bir ayağı olan Project Re-RAu Akbank Caz Festivali bünyesinde sergilenecek.

Azmeh ve Başaran’ın New York’ta beraber çalıştıkları bir opera projesiyle 2011’de başlayan dostlukları bu adımla, İstanbul’da da pekişiyor. İstanbul seyircisiyle paylaşılacak projenin 2017 - 2018’deki Boston ve New York gösterileri için de geri sayım devam ediyor.

Dünyanın iyi sanata her zaman ihtiyacı olduğunu söyleyen Korhan Başaran, projeleri üzerine duyduğu heyecanı şu sözlerle ifade ediyor:

“Dünyanın iyi sanata her zaman ihtiyacı vardır. İnsanlığın geçirdiği kriz dönemlerinde bu ihtiyaç, tıpkı suya ihtiyaç duymak gibi ruhu beslemek için vazgeçilmez bir hale geliyor. Sesi duyulmayanlar için konuşmak, kafa çevirilenler için görünürlük kazandırmak böyle kriz dönemlerinde bir sanatçının üstlenmesi gereken en önemli konulardan biridir. Kinan’ın kalbinden kopup klarnetinden dökülecek olan müzikle hareketimin yeniden buluşması için çok heyecanlıyım. Bir nebze de olsun iyileştirici bir titreşim yaymak ve izleyenlerin kalbine dokunmak, hep beraber bir yolculuğa çıkmak, tekrar özümüze dönebilmek..”

Kinan Azmeh hakkında

New York Times tarafından ‘usta’ ve ‘son derece duygulu’ ve CBC tarafından ‘güçlü ses’ olarak tanımlanmakta olan Suriyeli klarnist ve besteci Kinan Azmeh 1997 yılında Moskova’da düzenlenen Uluslararası Nicolay Rubinstein Yarışması’nda ödül alan ilk Arap’tır. New York Juilliard Okulu Yüksek Müzik Enstitüsü ve Şam Elektrik Mühendisliği’nden mezun olan Kinan Azmeh şu sıralar New York Kent Üniversitesi’nde müzik konusunda doktorasını yapmaktadır.

Kinan; Kongre Kütüphanesi, Kennedy Merkezi, Bastille Operası, Berlin Filarmonisi, Mozarteum, Carnegie Salonu, BM Genel Kurulu ve Damascus Opera açılış konserlerinde yer almış dünya çapında bir solist, besteci ve tuluatçıdır. Kendisi Marcel Khalife, Francois Rabbath, Zakir Hussein ve Daniel Barenboim gibi sanatçılarla aynı sahneyi paylaşmıştır. Kendisi ayrıca Damascus Festival Odası Oyuncuları sanat yönetmedir.

Korhan Başaran hakkında

Korhan Başaran, kariyerini İstanbul ve New York arasında sürdüren bir dansçı ve koreograftır. Artistik Direktörlüğünü üstlendiği disiplinler arası çalışmalar üreten proje topluluğuyla 2008’den beri projeler üretmektedir. 2010’da New York’ta Cunningham stüdyosundan aldığı ‘Merit Scholarship’le, o donem hala hayatta olan ikonik isim Merce Cunningham’la da çalışma fırsatı olmuştur. Bu dönemde Cunningham repertuvarı da dans eden Başaran, bir yandan kendi projelerini üretmeye devam etmiştir.

NY ve İstanbul’da prömiyerlerini gerçekleştirdiği projeler arasında ‘Aşklama’, ‘I am Korhan, this is my Dance’, ‘RAu’, ‘this is not a Hamburger’, ‘Heva’, ‘2.RAu’, ‘Cage’d’ gibi çalışmalar vardır. New York’ta Nimbus Dance Works, Project 44 ve Mari Meade Dance, Boston’da Prometheus Dance ve İstanbul’da MDT İstanbul Project’in repertuvarlarına iş yapan Başaran’ın eserleri birçok uluslararası festivalde, Amerika ve Avrupa’da sergilenmektedir.

Korhan Başaran Koreografisi ve Kinan Azmeh müziğiyle Project Re-RAu - Akbank Caz Festivali

Gösteri tarihleri : 20 - 21 Ekim 2016

Saat: 20:00

Mekan: Akbank Sanat / Dans Atölyesi

Bilet: 25 TL