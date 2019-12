-PROJE ŞİRKETİNİ RUSYA YETKİLENDİRECEK TBMM (A.A) - 14.07.2010 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, nükleer güç santralinin yapımında proje şirketinin yüzde 100'ünün Rusya tarafından yetkilendirilen şirket olacağını belirterek, ''Oraya 20-25 milyar dolar civarında yatırım yapan firma veya sorumluluğu alan ülkenin mi riski daha büyüktür yoksa yatırım için zeminini açmış ülkenin mi riski daha büyüktür?'' dedi. Yıldız, TBMM Genel Kurulunda görüşülen Türkiye ile Rusya arasında Akkuyu'da nükleer güç santrali kurulması ve işletilmesine dair anlaşmayı onaylayan tasarının görüşmelerinde, soruları yanıtladı. İktidar ve muhalefetin, nükleer güç santrallerine karşı çıkmamasını kazanç olarak gördüğünü belirten Yıldız, bunun usulüyle ilgili eleştirilerin yöneltilebileceğini söyledi. Yenilenebilir enerji kaynaklarının desteklenmesine ilişkin en büyük isteğin Bakanlığına ait olduğunu belirten Yıldız, grupların mutabakata varması halinde konuyla ilgili tasarının yarın görüşülmesine hazır olduklarını kaydetti. Yıldız, tasarının bir an önce çıkarılmasının, sektöre yarar getireceğini dile getirdi. Yıldız, Türkiye'nin kuruluşunun 100. yıldönümü 2023 yılına, su, rüzgar, güneş kaynaklarını projelendirmiş ve gerçekleştirmiş olarak girmesi gerektiğini dile getirdi. Bakan Yıldız, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kaynaklarının, AB ortalamasının üzerinde yer aldığını söyledi. Bakan Yıldız, paranın olduğu yerde, her zaman çıkar ilişkisinden söz etmenin dürüst çalışanlara haksızlık olduğunu kaydederek, ''Nerede bir ihale, para hareketi var, demek ki burada bir şey var mantığı, iyi niyetle bağdaşmıyor. Herhangi bir yanlış gördüğünüzde, bize söyleyin. Ancak bunu söylemek demek, zanlarda bulunmak değil'' diye konuştu. -''BÜTÜN RİSKİ SİZ NASIL ALIYORSUNUZ DİYE SORARLAR''- Nükleer güç santralinin yapımında proje şirketinin yüzde 100'ünün Rusya tarafından yetkilendirilen şirket olacağını belirten Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Rusya bize dedi ki; opsiyonel olarak, isterseniz bunun yüzde 100'ünü siz yapabilirsiniz. Yüzde 100'ünü biz de yapabiliriz. Ancak teknoloji transferini yaptığınız, komple bütün sorumluluğunu, bilgisini karşı taraftan beklediğiniz bir konuda, bütün riski siz nasıl alıyorsunuz diye sorarlar. Türk tarafından hangi firmaların katılacağı soruldu, buraya Park Holding ile başlandı. Ama bununla ilgili bizim bir inisiyatifimiz olmadı, devam edebilirler, başka firma seçebilirler, farklı inisiyatifler kullanabilirler. Rusya'nın bize getirdiği teklife bakarız. 'Rusya bağımlılığı yüzde 80'e çıkacak' deniliyor. Biz bu santrali tamamladığımızda, projelendirme, lisanslama ve inşaat süresi 7 yıl dahil olmak üzere, ortalama 2020 yıllarında gerçekleştireceğimiz bu süre içerisinde Türkiye'nin kurulu gücü yaklaşık 80-85 bin megawat civarında olacak. Rusya'nın 4 bin 800 megawatlık gücü, yüzde 5'ler civarındadır. Oraya 20-25 milyar dolar civarında yatırım yapan firma veya sorumluluğu alan firmanın mı riski daha büyüktür yoksa o ülkede yatırım için zeminini açmış ülkenin mi riski daha büyüktür?'' -''MERSİN'E ÇOCUĞUNUZLA GİDER MİSİNİZ?''- AK Parti Rize Milletvekili Ali Bayramoğlu da tasarının görüşmelerinde, nükleer enerjinin hayata girmesinden bu yana toplam 6 kaza olduğunu anımsatarak, ''Teknoloji açısından sonucunda ölüm var, bu işi yapmayalım demek, uçağa, arabaya binmeyelim demektir, vapur batabilir, tren devrilebilir. Teknolojik ürünler içinde yüzde 100 can güvenliği vardır deme şansımız yok'' diye konuştu. MHP Bursa Milletvekili Necati Özensoy ise ''Akkuyu santralinin kurulduğu Mersin'e çocuğunuzla gider misiniz? Ben Mersin'in sınırlarından girmem'' görüşünü dile getirdi.