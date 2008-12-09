Proje şampiyonu okullara ödül

İzmit Belediyesinin katı atıkları kaynağından ayrıştırma projesinde lokomotif görevi üstlenen okullar, topladıkları kağıt ve diğer atıkların karşılığında ödüllendiriliyor. Okullar kırtasiye ve büro malzemelerini teslim almaya başladı.



İzmit Belediyesinin katı atıkları kaynağından ayrıştırma projesinde lokomotif görevi üstlenen okullar, topladıkları kağıt ve diğer atıkların karşılığında ödüllendiriliyor. İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri tarafından tek tek ziyaret edilen okullar başta fotokopi kağıdı olmak üzere kırtasiye ve büro malzemelerini teslim almaya başladı.



İzmit'in köklü eğitim kuruluşlarından Ulugazi İlköğretim Okulu da büyük oranda destek verdiği kampanyanın karşılığında bir adet bilgisayarla ödüllendirildi. İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Öztürk ile Temizlik İşleri Müdürü Havva Açıkgöz bilgisayarı okula teslim ederken, Ulugazi İlköğretim Okulu Müdürü İbrahim Ergün de törende hazır bulundu. İzmit Belediyesi yetkililerine teşekkür eden Ergün, böyle bir kampanyanın içinde yer almaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek; " Sizlerin şahsında kendisine çok teşekkür ediyor, bundan sonra da çevreye yönelik yapılacak çalışmalarda görev almaktan mutluluk duyacağımızı ifade ediyorum" dedi.



İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Kent genelinde 4 yılda toplanan 3.300 ton atık kağıdın 400 tonu okullardan elde edildi. Bu kağıtların karşılığında bugüne kadar okullara 7.000 paket fotokopi kağıdı, 9 adet bilgisayar, 12 adet yazıcı ve faks cihazı, 1 adet ping pong masası, 3 adet projeksiyon cihazı ve çeşitli kırtasiye malzemeleri verilmiştir. Çevrenin korunmasına yönelik projelerimizde okullarımızla ortak çalışmalarımızı bundan sonra da sürdüreceğiz" denildi.







