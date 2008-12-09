T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Proje şampiyonu okullara ödül

İzmit Belediyesi'nin katı atıkları kaynağından ayrıştırma projesinde başarılı olan okullar, topladıkları kağıt ve diğer atıkların karşılı

09 Aralık 2008 02:00

İzmit Belediyesinin katı atıkları kaynağından ayrıştırma projesinde lokomotif görevi üstlenen okullar, topladıkları kağıt ve diğer atıkların karşılığında ödüllendiriliyor. Okullar kırtasiye ve büro malzemelerini teslim almaya başladı.

İzmit Belediyesinin katı atıkları kaynağından ayrıştırma projesinde lokomotif görevi üstlenen okullar, topladıkları kağıt ve diğer atıkların karşılığında ödüllendiriliyor. İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri tarafından tek tek ziyaret edilen okullar başta fotokopi kağıdı olmak üzere kırtasiye ve büro malzemelerini teslim almaya başladı.

İzmit'in köklü eğitim kuruluşlarından Ulugazi İlköğretim Okulu da büyük oranda destek verdiği kampanyanın karşılığında bir adet bilgisayarla ödüllendirildi. İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Öztürk ile Temizlik İşleri Müdürü Havva Açıkgöz bilgisayarı okula teslim ederken, Ulugazi İlköğretim Okulu Müdürü İbrahim Ergün de törende hazır bulundu. İzmit Belediyesi yetkililerine teşekkür eden Ergün, böyle bir kampanyanın içinde yer almaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek; " Sizlerin şahsında kendisine çok teşekkür ediyor, bundan sonra da çevreye yönelik yapılacak çalışmalarda görev almaktan mutluluk duyacağımızı ifade ediyorum" dedi.

İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Kent genelinde 4 yılda toplanan 3.300 ton atık kağıdın 400 tonu okullardan elde edildi. Bu kağıtların karşılığında bugüne kadar okullara 7.000 paket fotokopi kağıdı, 9 adet bilgisayar, 12 adet yazıcı ve faks cihazı, 1 adet ping pong masası, 3 adet projeksiyon cihazı ve çeşitli kırtasiye malzemeleri verilmiştir. Çevrenin korunmasına yönelik projelerimizde okullarımızla ortak çalışmalarımızı bundan sonra da sürdüreceğiz" denildi.



ETİKETLER

eğitim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24