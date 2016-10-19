Proje okulu velileri: Hukuksuz öğretmen tayinlerine karşıyız

2014 yılında çıkarılan kararname ile Türkiye'deki 155 okulun 'proje okul' kapsamına alınması ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından çıkarılan KHK'yla öğretmenlerin görev yerlerinin değiştirilmesiyle ilgili öğrenci velilerinin tepkisi sürüyor. Proje okullarına karşı İstanbul Avni Akyol Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi önünde bir araya gelen veliler 18 Ekim’de basın açıklaması gerçekleştirdi. Öğrenci velileri öğretmen atamalarının hukuksuz olduğunu belirterek ". Proje okulları kapsamında yapılan, bu hukuksuz, adeta yangından mal kaçırır gibi bu değerli kurumlara yıllarını vermiş, o kurumu o kurum yapan, o okulu bugünkü değeri yapan öğretmenlerin tayin edilmesine, ya da okullarımızdan adeta sürülmesine karşıyız" dediler.

Basın açıklamasında ayrıca "Bahsetmiş olduğumuz okullar Türkiye’nin en iyi statüsünde olan köklü devlet okulları yani özel ve zeki öğrencileri seçen ve yetiştiren okullar, 2014 yılında çıkartılmış fakat çeşitli kanuni sebeplerden dolayı uygulanamamış olan, bu proje okullarındaki 8 yılını doldurmuş olan öğretmenlerin tayin edilmesi olayı, bir KHK ile bir anda uygulanabilir hale gelmiş" ifadesi de kullanıldı.

18 Ekim 2016 tarihinde proje okulları velilerinin yaptığı ortak basın açıklamasının tam metni şöyle:

Proje Okulları Velileri, Ortak Basın Açıklaması.

Bugün niçin burdayız? Bunca veli, bunca duyarlı insan ve siz basın üyeleri. Niçin burdayız? Kısaca bahsedelim. Velisi bulunduğumuz öğrencilerimizin okulu 19.Eylül.2016 tarihinde başladı.

Okulun başlamasından birkaç gün sonra öğrendik ki tüm 8 yılını doldurmuş olan uzman öğretmenlerin hepsinin tayini istenmiş. Tabii ki şok yaşadık; ne olduğunu anlamaya çalıştık.Ve öğrendik ki bu işin ucu 2014 yılındaki Proje Okulları denen bir olaya kadar geri gidiyor.

2014 yılında çıkan bir kararname ile Türkiye’deki 155 adet devlet okulu Proje Okulları kapsamına alınmış. Proje okullarında 8 yılını dolduran öğretmenler mecburi olarak tayin istemek durumunda kalıyormuş. Fakat bu 2014’ten beri çeşitli sebeplerden dolayı uygulanmamış, ancak öğretmenler hep tedirginmiş, her an tayinim olabilir diye.

Uygulanmamış, ta ki 15 Temmuz kapsamındaki OHAL uygulaması dahilinde Eylül 2016 tarihinde alel alece çıkartılan bir KHK ile bir anda uygulanır olmuş. Bahsetmiş olduğumuz okullar Türkiye’nin en iyi statüsünde olan köklü devlet okulları yani özel ve zeki öğrencileri seçen ve yetiştiren okullar.

Yani ? 2014 yılında çıkartılmış fakat çeşitli kanuni sebeplerden dolayı uygulanamamış olan, bu proje okullarındaki 8 yılını doldurmuş olan öğretmenlerin tayin edilmesi olayı, bir KHK ile bir anda uygulanabilir hale gelmiş.

Tayinler… ya da sürgünler mi demeli, İstanbul’un en ücra köşelerine yapılmış; sanki öğretmenleri savurup atmak istercesine alel acele oradan uzaklaştırmak istermiş gibi.. Yerlerine kim gelecek belli değil.. Yerlerine gelecek olanların kriterleri nedir, sınavla mı gelecekler belli değil. Öğretmenlerin, velilerin, öğrencilerin durumu ne olacak, psikolojileri nasıl etkilenecek, yetkililerin umurunda değil.

Sanki insandan değil, eşyadan bahsediyoruz; şu vazodan sıkıldım artık eskisini atalım da yenisi gelsin der gibi..

Ve, niçin burdayız sorusuna tekrar gelelim : işte bu sebepten ötürü. Proje okulları kapsamında yapılan, bu hukuksuz, adeta yangından mal kaçırır gibi bu değerli kurumlara yıllarını vermiş, o kurumu o kurum yapan, o okulu bugünkü değeri yapan öğretmenlerin tayinn edilmesine, ya da okullarımızdan adeta sürülmesine karşıyız.

Bunu basın açıklamalarımızla, dilekçelerimizle, telefonlarla, tweetlerle anlatmaya çalıştık. Yetkili makamlardan çıt çıkmadı.

Niçin dedik, cevap alamadık. Bizim çocuklarımız bu okullara bu okulları okul yapan öğretmenleri yüzünden geldiler, binası boyası yüzünden değil, lütfen yapmayın dedik. Yine hiçbir cevap alamadık. İnsan yerine konmak istedik, konamadık. İşte bugün bu yüzden burdayız; sesimizi duyurmak, derdimizi anlatabilmek, çocuklarımızın geleceği ile ilgili bize sorulmadan verilen bu karara karşı kendi fikrimizi beyan etmek için.

Fakat gördük ki biz sesimizi duyar mısınız dedikçe, kimse cevap vermiyor; bakın anlatmak istiyoruz kendimizi, dedikçe karşımıza eli silahlı polisler, TOMA’lar çıkıyor. 2016 yılındayız arkadaşlar; 21.yüzyıldayız. Tek taraflı bir iletişim olmaz; dolayısı ile yetkililerin bizi dinleyip anlamalarını bekliyoruz, medeni iletişim kurabilmek gibi. Ancak, yetkili taraf bunu istemiyor olabilir mi?

Niçin burdayız? Bu haksız uygulamaya son verilmesini talep ettiğimiz için burdayız. Öğretmenlerimizin, çocuklarımızın ve de bizim bir eşya değil, insan olduğumuzu maalesef bildirmek zorunda olduğumuz için burdayız. Bu kurumların bugüne kadar gelmelerinde emeği olan insanların gönderilmesinden şikayetçi olduğumuzu bildirmek ve bu değerli kişilerin gitmeleri halinde sadece bizim değil, bu kurumların, eğitimin ve de Türkiye’nin kendisinin kaybedeceğini açıklamak için burdayız.

Bunu anlatana kadar kararlılıkla devam edeceğiz.

Saygılarımızla,

Proje Okulları Velileri