Proje okula karşı 15 bin imza yarın Milli Eğitim Bakanlığı'na sunulacak

Proje okul uygulamasına karşı mücadele eden veliler, önümüzdeki dönemde yapacakları eylemler hakkında açıklamalarda bulundu. 24 Kasım’da proje okul uygulamasına karşı topladıkları 15 binden fazla imzayı Milli Eğitim Bakanlığı’na teslim edeceklerini söyleyen veliler, mücadeleyi eğitimin her alanına taşıyarak, her veliye ses olmayı hedeflediklerini belirttiler.

Cumhuriyet'ten Deniz Ülkütekin'in haberine göre, "Veli İnisiyatifi" adına konuşan Hülya Şen, "Milyonlarca insanımız bizimle aynı endişeleri paylaşıyor. Gidişattan kaygısı olan halkımız bize büyük bir sorumluluk yükledi. Topladığımız imzalarla 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde Ankara’ya, Milli Eğitim Bakanı’na gideceğiz. Halkımızın endişe ve taleplerini kendisine ileteceğiz" dedi.

Alternatif şûra

Hülya Şen, proje okul uygulamasına asla boyun eğmeyeceklerini vurgulayarak "Mevcut uygulamalardan rahatsızlık duyan bütün grupların buluşacağı daha geniş bir platformda demokratik hak arama mücadelemizi sürdüreceğiz. İlgili tarafların katılımıyla alternatif Milli Eğitim Şûrası düzenleyeceğiz" diye konuştu. Öğrenci velisi Gürcan Çilesiz ise eğitimde tek tipleştirme operasyonunun lise ayağını Eğitim Bir-Sen ve Anadolu Gençlik Derneği'nin (AGD) oluşturduğunu belirterek bu kurumların okullardaki faaliyetlerini "projem" adı altında yürüttüklerini, bu durumun da oldukça manidar olduğunu söyledi. Çilesiz, "Biz bu senaryoyu biliyoruz. Daha önce de yurtiçinde ve yurtdışında eğitim bir cemaate ihale edilmişti. O cemaatin nasıl bir canavara ve terör örgütüne dönüştüğünü 15 Temmuz gecesi hep birlikte dehşetle izledik" dedi.