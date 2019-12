Programını bitirip film yapacak

Eski model Tyra Banks de film yapımcısı olacak.



Foto Galeri



Amerika'nın en ünlü modellerinden biri olan Tyra Banks, beş yılı geride bırakan "The Tyra Show" adlı programına son vereceğini açıkladı. Kendisine iki Emmy ödülü kazandıran programının son sezonunu tamamladıktan sonra New York'ta kurdukları film yapım şirketine yoğunlaşacağını belirten Banks, "İzleyenlerimden uzak kalacağım için çok üzülüyorum. İnsanların evlerine girmek, hayatlarının bir parçası olabilmek çok güzeldi ama başka hayallerim de var ve bunları denemeliyim" diye konuştu. Öte yandan programıyla ilgili olarak attığı her adımda Oprah Winfrey'i kendisine örnek alan Tyra Banks'in, idolünün hemen ardından ekrana veda etmesi dikkat çekti.