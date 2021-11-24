Profilo Holding'den iflasına neden olan eski avukatı hakkında suç duyurusu

Türkiye’nin en eski sanayicilerinden biri olan Kamhi Ailesi’ne ait iki şirket için verilen iflas kararı sonrası, Profilo Holding, avukat Sümer Altay ile ilgili suç duyurusunda bulundu. Ayrıca kararı veren mahkeme heyeti için de HSK’ye başvuru yapıldı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, savcılık başvurusunda, Av. Altay’ın haksız kazanç peşinde olduğu, hukuka aykırı bir biçimde iflas istemli davayı açtığı öne sürüldü. Savcılık başvurusunda ayrıca Av. Altay’ın, ‘yargıyı etkilemeye teşebbüs’ ettiği iddia edildi. Başvuruda, Av. Altay’ın, şirketin ticari itibarına zarar verdiği ileri sürüldü.

Av. Altay’ın yanı sıra, kararı veren mahkeme heyeti için de HSK’ye yapılan başvuruda, heyetin “yanlı” karar verdiği, dosyada yer alan bilirkişi raporuna rağmen iflas kararını aldığı savunuldu. HSK başvurusunda, hakimlere yönelik inceleme talep edildi.

Av. Sümer Altay’ın 2,5 milyon TL’lik vekalet ücreti alacağı için açtığı dava üzerine, geçen yıl hayatını kaybeden Jak Kamhi’nin 1950’lerde temelini attığı Profilo Holding A.Ş. ile Profilo Sanayi A.Ş.’nin İstanbul 1. Ticaret Mahkemesi’nce iflasına karar verilmişti.