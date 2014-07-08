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Profiline 'Erdoğan logosu' koyan Müdür Bey tartışmaya yol açtı

Çanakkale İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılığına atanan Murat Büyük'ün Facebook profili tepkiye yol açtı

08 Temmuz 2014 10:16

Çanakkale İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılığı görevine 24 Haziran günü atanan Murat Büyük, siyaset yaptığı gerekçesiyle eleştirilerin odağı oldu.

Büyük, atamadan 1 gün sonra sosyal paylaşım sitesindeki hesabından, “24.06.2014 tarihi itibarı ile Çanakkale İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılığı görevime başlamış bulunuyorum. Rabbim misyonumuz doğrultusunda memleketimiz için hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin” mesajını yayınladı. 3 Temmuz’da ise sosyal paylaşım sitesindeki profil resmine, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı seçiminde kullandığı logoyu koydu.

 

Siyaset yapıyor

 

Bunun üzerine CHP İl Başkanı Hamza Karagöz, Büyük’ü siyaset yaptığı gerekçesiyle eleştirdi. Yazılı açıklamasında Karagöz, “Çanakkale İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılığına atanan Murat Büyük’ün Facebook sayfasındaki profil resmine Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı seçiminde kullanmaya başladığı logoyu kullanarak paylaşımlar yapması doğru değildir. Asıl önemlisi, makam koltuğunda çektirdiği fotoğraf ile siyaset yapmasıdır. Sayın Valimizin bilgisine sunarak, gerekli duyarlılığı göstereceğine inanıyorum” dedi.          
 

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