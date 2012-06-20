Profesyonel jüriye göre Eurovision'da 22. olmuşuz

Azerbaycan'da düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nı genel klasmanda 7'nci olarak bitiren, "Love Me Back" adlı şarkısıyla Türkiye'yi temsil eden Can Bonomo'nun profesyonel jüri oylarına göre 22'nci sırada olduğu kaydedildi.

Eurovision komitesi, geçen 26 Mayıs'ta Bakü'de finali yapılan Eurovision Şarkı Yarışması'nın sonuçlarıyla ilgili bir rapor yayımladı. Buna göre final gecesinin televizyonlarda yaklaşık 64 milyon kişi tarafından izlendiği belirtilirken, halk ve juri oylarına göre oluşan klasman ayrı ayrı verildi. Genel klasmanda 7'nci sırada (112 puan) olan Can Bonomo, halk oylarında 4'ncü (176 puan), profesyonel jüri oylarına göre ise 22'nci sırada (50 puan) yer aldı. Açıklanan sonuçlarda finalde yarışan 26 ülke arasında, Türkiye, halk oyu ile profesyonel jüri oyu arasında en fazla farkın olduğu ülke oldu.

Oylama sonucu 259 puanla yarışmada 2'nci olan, "Buranovskiye Babuşki" grubuyla katılan Rusya, halk oylamasında da 2'nci sırada (332) bulunurken, profesyonel jüri oylamasında 11'nci sıraya (94) geriledi.

Ayrıntılı sonuçlarda farklı durumda kalan ülkelerde olurken, genel klasmanda 22'nci olan Fransa halk oylamasında 26'ncı, profesyonel jüri oylamasında 13'ncü, genel klasmanda 9'ncu olan İtalya da halk oylamasında 17'nci, profesyonel jüri oylamasında ise 4'ncü sırada yer aldı...

Eurovision Şarkı Yarışmasını 372 puanla kazanan İsveç, hem halk (343) hem de profesyonel jüri (296) oylamalarında bu birinciliğini korudu.