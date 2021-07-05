Profesyonel golf oyuncusu, Atlanta'da vurularak öldürüldü

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Georgia eyaletinde polis, Atlanta'nın kuzeyindeki bir kulüpte profesyonel golf oyuncusu Gene Siller'ı vurarak öldüren kişiyi arıyor.

Cobb Bölgesi polisi cumartesi saat 14.20 sularında yapılan bir ihbarın üzerine Pinetree Country Kulübü'nün 10. deliğinde Siller'ı buldu.

Kulüpte görev aldığı belirtilen Siller'ın kafasından vurulmuş halde olduğu ve tepki vermediği, olay yerinde ölü olduğunun kayıtlara geçtiği aktarıldı.

WXIA'ye konuşan bir kulüp üyesi, Ram 3500 model bir pickup otomobildeki şüphelinin yanına gittikten sonra Siller'ın bulunduğunu ifade etti.

Polis, otomobili buldu ve arkasında iki ceset daha bulunduğunu açıkladı. Cesetlerden birinin otomobilin sahibine ait olduğu belirtilirken, diğerinin kimliği henüz tespit edilemedi.