Profesyonel Futbolcular Derneğinden sert açıklama!

Şanlıurfasporlu Mertcan Çam'ın alacakları için kulübü TFF'ye şikayet etmesi nedeniyle kulüp başkanı Emin Yetim tarafından dövüldüğü iddiaları sosyal medyada gündem yarattı. Yaşanan bu olayın ardından Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği konu ile ilgili sert bir açıklama yayınladı:

MERTCAN ÇAM SENİNLEYİZ…

Geçtiğimiz aylarda gündemi meşgul eden yabancı futbolcu sınırlamasının konuşulduğu dönemde yaptığımız açıklamada, yabancı oyuncuya karşı olmadığımızı, asıl karşı olduğumuzun eşit şartlarda mücadele edememe, futbolcuların haklarının gasp edilmesi, oyuncuların geçmiş alacakları sebebiyle taraftarın ve basının önüne atılıp vatan haini olarak gösterilmesi olduğunu bildirmiştik.

Gelinen noktada görüyoruz ki, artık futbolcuların haklarını gasp etme, tehdit, şantaj ve alacağını istediği için hain ilan etmenin ötesine geçilip fiziki müdahale ve darp dönemi başlamış.

Mertcan Çam kardeşimizin başına gelen olay futbol ile alakası olmayan, bir Hukuk Devletinde olmaması gereken insanlık dışı bir durumdur. Elbette bu yaşanan üzücü olayı yaşatanlar adalet önünde bunun hesabını verecektir.

Göreve geldiğimiz günden beri hep alt liglerdeki sıkıntıları gündeme getirip, yok sayılan bu kardeşlerimizin sorunlarına çare bulmaya çalıştık.

Dünyada, futbolcuların kadro dışı kalmamaları, alacaklarının zamanında ödenmesinin konuşulduğu ve FIFA ile anlaşmanın yapıldığı bir dönemde bir futbolcuyu darp etmek ve dünyaya bu şekilde reklam olmak, futbolumuza ve ülkemize yapılan en büyük ihanettir.

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği olarak, Mertcan kardeşimizin hukuki ve manevi açıdan yanındayız ve her türlü desteği vereceğiz. Bu olayı yaşatanların cezalarını çekmeleri en büyük isteğimizdir.

Ayrıca, Türkiye Futbol Federasyonu'nun da devreye girerek futbolcu hakları konusunda ciddi adımlar atmasını, aynı zamanda futbolcuların da federasyonu olduğunu unutmamasını bekliyoruz.

Saygılarımızla

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği