Profesyonel fotoğrafçılar Erciyes'te

KAYSERİ, (DHA) - ERCİYES Kayak Merkezi, Türkiye\'nin önemli fotoğrafçıları ve gazetelerin foto-muhabirlerini ağırladı.

Canon Avrasya Kayseri- Kapadokya Fotoğraf Turu kapsamında Kayseri\'ye gelen fotoğrafçılar Erciyes’e de çıktı. Şehrin tarihi ve doğal güzelliklerinin fotoğrafladıktan sonra Erciyes’te çekimler yapan fotoğrafçılar, bölgeye hayran kaldıklarını dile getirdi. Fotoğraf sanatçısı Coşkun Aral, “Ülkemiz çok zengin; ama bazı şehirlerimiz daha da zengin. Kayseri, önemli bir şehir. Kayseri sadece Erciyes ve kardan ibaret değil. Bu bölgedeki eski sulak arazilerle doğanın bize vermiş olduğu bir miras var. Bunun koruması da çok önemli. Mesela, ben burada yılkı atlarıyla buluştum. Şu anda dünyada fotoğraf tutkunlarının en çok aradığı olayı biz Kayseri\'de yaşıyoruz. Umarım hep böyle devam eder. Bizden sonraki kuşaklara da daha iyi bir şekilde devrederiz\" dedi.



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