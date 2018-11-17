'Profesyonel eylemcilik'le suçlanmıştı; Gezi'de 'Piyano Çalan Adam' konuştu: Bu saçmalık!

Bir yılı aşkın süredir iddianamesi hazırlanmadan tutuklu bulunan Osman Kavala'nın yönetim kurulu başkanı olduğu Anadolu Kültür'e yönelik 4 ilde operasyon yapıldı. İstanbul, Adana, Antalya ve Muğla'da yapılan operasyonda, Anadolu Kültür A.Ş yöneticisi, danışmanı ve ilgilisi olan, akademisyenlerin de aralarında bulunduğu, 13 isim gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, gözaltına alınan isimlerin 'Osman Kavala ile hiyerarşik bir düzen içinde hareket ettiğini' öne sürerek “Kavala’nın Gezi Parkı eylemlerini organize ve finanse ettiğini” ileri sürdü. Gözaltına alınan isimlere yöneltilen bir diğer suçlama ise “eylemler sırasında “profesyonel eylemciler getirmek.” İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün açıklamasında “profesyonel eylemci” olarak nitelenen isimler arasında yer alan “piyano çalan adam” Alman müzisyen Davide Martello yaşananları “saçmalık” olarak niteledi. Martello, İstanbul’a para karşılığında geldiği iddialarına ise “Gerçekleri görmek zorundalar. Beni tanımaları, araştırmaları gerek. Bazıları hiç araştırmadan körü körüne her duyduğuna inanıyor. Şüphesi olanların okuması, araştırması gerek” sözleriyle yanıt verdi.

"Müziğin şiddeti durdurmaya yardım edeceğini düşünerek geldim"

Martello’nun Euronews’tan Rengin Arslan'ın sorularına verdiği yanıtlardan öne çıkanlar şöyle:

Gezi eylemleri sırasında kimse seni Türkiye’ye eylemci olarak davet etti mi?

Hayır böyle bir şey olmadı. Ben sadece müziğin şiddeti durdurmaya yardım edeceğini düşünerek geldim. O sırada Bulgaristan’daydım ve televizyonda olanları gördüm. Kendi kendime, “İstanbul hiç de uzak değil” dedim ve gittim.

Adının da geçtiği bu iddialarla ilgili nasıl hissediyorsun?

Ülkede yaşanan çılgınlığı hissediyorum şu an. İnsanlar var olmayan şeylerle suçlanıyorlar. Bu saçmalık, gerçekten saçmalık.

İstanbul’a gelmeden önce kimseyle irtibat kurmuş muydun?

Hayır. Bulgaristan’dan bir arkadaşımla birlikte geldik. Akşam saatlerinde vardık meydana. Gelir gelmez piyanomu indirdik ve hemen çalmaya başladım. Kimseyle irtibat halinde değildim. Türkiye’de kimseyi tanımıyorum zaten.

Gezi’den sonra neler yaptın? Eylemler olan yerlere gitmeye devam ettin mi?

Gezi’den sonra müziğin bir şey başarabileceğini fark ettim. Müziğin, şiddetin yarattığı gerginliği ortadan kaldırabileceğini gördüm. Bundan sonra Köln’deki [aşırı sağcı] holiganların yaptığı gösterilere karşı yapılan eylemlerde çaldım. [Paris’te] Bataclan’da çaldım. Orası farklıydı. Almanya’daydım. Oturmuş maç izliyordum ve orada bir konser salonuna yapılan saldırıyı görünce, “oraya gitmem gerek” diye düşündüm. Çünkü insanlar konsere gittikleri için öldüler. Buna müzikle yanıt vermek istedim.

Haberlerde senin İstanbul’a Gezi eylemlerine parayla getirtildiğini okuyan insanlara ne söylemek istersin?

Gerçekleri görmek zorundalar. Beni tanımaları, araştırmaları gerek. Bazıları hiç araştırmadan körü körüne her duyduğuna inanıyor. Şüphesi olanların okuması, araştırması gerek.