Profesyonel dalgıç, kendini incir ağacına astı

Yaşar ANTER/BODRUM(Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde, dalgıç Melik Menteşe (45), kendisini incir ağacına asarak, yaşamına son verdi. Bir süre önce annesini yitiren Menteşe\'nin ekonomik nedenlerden evini sattığı ve bunalımda olduğu belirtildi.

Profesyonel dalgıç Melik Menteşe, Gümüşlük Mahallesi Myndos Tepesi kazı alanındaki bir incir ağacına iple kendisini astı. Dağda hayvanlarını otlatan çobanlar, saat 15.00\'te, Menteşe\'nin cansız bedenini buldu. Annesini 2 yıl önce yitiren Menteşe\'nin ekonomik nedenlerden evini sattığı ve bunalımda olduğu belirtildi. Gümüşlük\'te sokak hayvanlarına yaptığı yardımlar ve iyilikleriyle bilinen Menteşe\'nin ölüm haberi üzerine komşuları büyük üzüntü yaşadı. Menteşe\'nin cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay yerine giderek, Melik Menteşe\'yi teşhis eden Gümüşlükspor Kulübü yöneticilerinden Cenk Özakın, \"Melik\'i tanıyoruz, çok iyi biriydi. Annesine çok bağlıydı. Annesi öldükten sonra mesleğinden uzaklaştı, psikolojik sorunlar yaşamaya başladı. Kendisini toparlayamadı. Babası İzmir\'de yaşıyordu. Çok üzgünüz\" dedi.

FOTOĞRAFLI