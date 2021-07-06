Profesyonel buz hokeyi oyuncusu havai fişek kazasında hayatını kaybetti

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Kuzey Amerikan hokey ligi NHL'in Columbus Blue Jackets takımında forma giyen kaleci Matiss Kivlenieks'in havai fişeklerle meydana gelen bir kaza nedeniyle 4 Temmuz ABD Bağımsızlık Günü'nde hayatını kaybettiği belirtildi.

Oakland Bölgesi Adli Tabip Ofisi'ne göre 24 yaşındaki Kivlenieks göğüs travması sebebiyle hayatını kaybetti. Michigan'ın Novi kasabasındaki polisin ilk açıklamasına göre havai fişekler yanlışlıkla insanlara doğru ateşlenmeye başlandığında hokey oyuncusu birkaç kişiyle birlikte jakuzideydi ve panikle çıkmaya çalışırken kayıp kafasını yere vurdu.

Adli tabip, Kivlenieks'in kaza sonucunda öldüğünü, ancak ölüm sebebinin kafa değil, göğüs travması olduğunu bildirdi.

NHL'in final serisi olan Stanley Cup Finalleri'nin dördüncü maçında Letonyalı oyuncu için saygı duruşu yapıldı.