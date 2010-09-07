-PROFESÖRÜ SAHTE SENETLE DOLANDIRDILAR İZMİR (A.A) - 09.07.2010 - Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Altuner, emekliliği döneminde yerleşmeyi düşündüğü İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde dolandırıldığını, sahte senetle yaklaşık 700 bin lira borçlandırıldığını ileri sürdü. Prof. Dr. Altuner, İtalya'nın Napoli kentinde NATO adına satın alma sorumluluğu, Kuzey Carolina Üniversitesinde öğretim üyeliği, Yeditepe Üniversitesinde 3 dönem dekanlık, 2 dönem üniversiteye bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsünde müdürlüğü görevi yaptığını, halen Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesinde öğretim üyesi olarak çalıştığını hatırlattı. Emeklilik dönemi için 1991 yılında İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Yukarıkızılca köyünde çiftlik satın aldığını, büyük çoğunluğunu ABD'de edindiği birikimlerini değerlendirmek amacıyla da ilçede girişimlerde bulunduğunu kaydeden Altuner, şunları söyledi: ''Kemalpaşa'da bir 'simit sarayı' açtım. Örnek bir tesis oldu. İlçedeki diğer iş yerleri de açtığımız modern işletmeyi örnek alarak standartları yükselttiler. İlçede bir otel ve hamam eksikliği olduğunu da tespit ettim. Bunun için belediyeye ait daha önce de otel olarak kullanılan bir binayı satın aldım. Görüşmeler sırasında o dönem Belediye Başkanı Yakup Karaca'nın odasına pervasızca girip çıkabilen, aynı zamanda orada çalışan S.B. ve M.A. ile tanıştım. Bende güven telkin ettiler. Otelin tadilat işine talip oldular. Sözleşme yaptık. Bu süreçte bir çok evraka imza attım. İçinde çeşitli miktarlarda senetler de vardı. 2009 yılının ocak ayında oteli bize teslim etmeleri gerekirken çeşitli gerekçeler öne sürerek işi teslim etmediler. Bu kişilerin bu işi yapamayacağını düşünerek 5-6 ay sonra bu kişileri işten el çektirdim.'' Bu olaydan sonra S.B. ve M.A'ya ödenmek üzere biri 320 diğeri 350 bin lira değerinde iki senet ile arazi devrini içeren bir sözleşmenin karşısına çıkarıldığını öne süren Altuner, ''Davaya konu senetteki imzalar bana aitti, ancak ben böyle bir imza atmadım. İtiraz ettim. İki dava açtım. Bunlardan 320 bin lira değerindeki senet için İzmir 3. İcra Hukuk Mahkemesi'nde açtığımız davada itirazlarımızı dile getirdik. Bu senedin nasıl oluşturulduğunun tespiti için kriminal inceleme yapılmasını talep ettim. Ancak sadece imzaya ilişkin bilirkişi incelemesiyle hakim aleyhime karar verdi. Ben böyle bir senede imza atmadığım ve dolandırıldığım konusunda ısrarlıyım. Temyize gideceğim. Kararın bozulmasını ümit ediyorum'' diye konuştu.