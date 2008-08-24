Profesörleri terleten soru!

ÖSS bu yıl için bitti ama tartışmalar sürüyor. Binlerce öğrenci, gelecekleri için 180 soruyu 3 saatte çözerken, profesörler bir fen sorusunu yaklaşık 2 saatte çözebildi. Uğur Dershaneleri Koordinatörü Alparslan Alemdar, FEN 2 testindeki 4 ve 13. fizik sorularının çözümünün 2 sayfa tutmasını eleştirdi



ÖSS yerleştirmeleriyle beraber bitti ama sorulara ilişkin tartışmalar sürüyor. Bu yılki sınavda sorulan FEN 2 testindeki 4 ve 13’üncü soruları uzmanlar adeta ‘zulüm’ olarak niteledi. Uğur Dershaneleri Eğitim Öğretim Koordinatörü Alparslan Alemdar, ÖSS’lerde sorulan soruların ne amaçladığı, neyi ölçmek istediğinin belli olması gerektiğini belirterek, “Sorular net ve tartışmaya açık olmamalı” dedi.



Alemdar, “Bir soruyu hazırlamanın çeşitli kriterleri var. Bir soruyu İTÜ’deki bir profesöre sorduğunuz zaman, profesör bunu bir-iki sayfa kağıt harcayarak ve 2 saatte ancak sorunun net cevabını veriyorsa, bu soru sakattır. Bunu lise düzeyi öğrenciye soruyorsunuz. Böyle soru sorulmaz” şeklinde konuştu.



Böylesi soruların sakatlığı dışında haksızlığı da beraberinde getirdiğini ifade eden Alemdar, “Çünkü bu soruyu çözemediği için boş bırakan öğrenci vardır, atarak tutturan öğrenci de vardır. Bu da sorunun amacı dışına çıktığını gösterir” dedi. Alemdar, şöyle konuştu:



“ÖSS çok önemli bir sınav. Ve senede bir kere yapılıyor. Kelime oyunlarının yapılmaması lazım. Soruların anlamlarının değiştirilmemesi lazım.”



ÖSYM eğitime yön veriyor



ÖSS’nin seçme sınavından da öte bir işlevi olduğunu ifade eden Alparslan Alemdar, “ÖSS ortaöğretimdeki öğretim stratejisini de belirliyor” dedi. ÖSS’lerdeki sorulara göre öğretmenlerin kendilerine yön verdiğini söyleyen Alemdar, “MEB Talim Terbiye Kurulu müfredatı belirliyor doğrudur. Ama okullardaki öğretmenin asıl baz aldığı ÖSS’deki soru dağılımıdır” şeklinde konuştu. Alemdar, ÖSYM’nin cevap anahtarı dışında soruların çözümünü de vermesini istedi.



ÖSS adayı bu soruyu nasıl çözsün?



ÖSS’DE adaylara 180 soruluk alan testi için 195 dakika (3 saat 15 dakika) süre tanınıyor. Adaylar bu süre içerisinde başarılı olmak için 180 soruyu da yanıtlamak zorunda. Fen testindeki 4 ve 13. soruların çözümü öylesine zorladı ki, çözümün notları bile iki sayfa tuttu. Uzmanlar bu tür soruların zaman kaybettirdiğini savundu.



İTÜ’lü hocalara götürdü



2008 ÖSS’de Fen 2’de sorulan fizik sorusunu ekibiyle çözmekte zorlanan Uğur Dershaneleri Eğitim Öğretim Koordinatörü Alparslan Alemdar, sorunun çözümü için İTÜ’lü profesörlerden yardım istedi. Her biri alanında uzman olan profesörler, soruyu çözmek için sayfalarca kağıt harcayarak 2 saat uğraştılar.



Dersler ÖSS'ye göre işleniyor



ÖSYM’nin son yıllarda ÖSS’de hazırladığı sorularla MEB Talim ve Terbiye Kurulu’nun yerine geçtiğini, çünkü lise öğretmenlerinin dersleri ÖSS’de çıkan konulara göre verdiğini de ifade eden Alemdar, “Bundan dolayı ÖSYM soruları hazırlarken bütün müfredatı taramalı, bütün konulardan soru çıkarmalıdır. ÖSYM’nin mantığı, burdan soru sordum oldu bitti şeklinde olmamalı. Bütün müfredatı tarayacak bir sınav olmalı” şeklinde konuştu. (Akşam)

