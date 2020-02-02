Profesörler ‘bekçi teklifini’ yorumladı: “Silah hakkı verilmesi yaşam hakkı için tehlikeli, normal polis bile bu yetkisini doğru düzgün kullanamıyor”

Anayasa Profesörü ve CHP milletvekili İbrahim Kaboğlu, ceza hukukçusu Prof. Adem Sözüer, İçişleri Komisyonu’nda kabul edilen ve bekçilere silah kullanma yetkisi veren yasa teklifini yorumladı. Kaboğlu, silah kullanma yetkisinin yaşam hakkı için tehlikeli olduğunu dile getirirken, Sözüer, silah yetkisinin polis tarafından bile doğru düzgün kullanılmadığına dikkati çekti.

Sözüer, “16. maddedeki silah yetkisi bir de yakalama amaçlı silah kullanma. Normal polis bile bu yetkisini doğru düzgün kullanamıyor. Biz eğer bekçiye bu yetkiyi vereceksek eğitimini de polisler gibi yapmalı, adına da gece polisi dememiz lazım.” görüşünü savundu.

Cumhuriyet gazetesinden İpek Özbey’in haberine göre, Kaboğlu yeni düzenlemenin temel hak ve özgürlük konusunda açısından birçok risk barındırdığını belirterek, “Son derece sakıncalı. Bir hukuk devletinde istisnai olan ve son derece sıkı şartlara bağlı olması gereken zor ve silah kullanma yetkisinin yardımcı kolluk mensuplarına kadar genişletilmesi başta yaşam hakkı olmak üzere temel hak ve özgürlükler açısından tehlikelidir." diye konuştu.

“Adaylarda aranacak şartlara itirazınız var mı?” sorusuna Kaboğlu, “Anayasayı görmezden gelmek suretiyle, hiyerarşik amiri kanun düzeyinde göstermemekte. 3. madde, adaylarda aranacak şartların ve mesleğe giriş sınavına ilişkin usul ve esasların belirlenmesini İçişleri Bakanlığı’nca çıkarılacak yönetmeliğe bırakmaktadır. Oysa, genel kolluğa dahil edilen, silahlı ve çok geniş yetki sabihi bekçilere ilişkin mesleğe kabul ve liyakat koşulları kanunda düzenlenmeli ve yürütmeye bu ölçüde bir yetki bırakılmamalı.” yanıtını verdi.