Profesöre türban soruşturması

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Üniversitenin Fen Fakültesi Matematik Bölümü öğrencisi F.G., avukatı, Mazlum Der İzmir Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Gün aracılığıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na, Astronomi Bölümü öğretim üyesi Prof.Dr. E.R.P. hakkında suç duyurusunda bulundu. Öğrenci F.G., şikayet dilekçesinde, öğretim üyesinin özellikle derslere giriş saatini takip ettiğini, bölüm binasının kapısına geldiğinde karşısına dikilip başörtülü olarak okula girmesini engellediğini, cep telefonuyla fotoğrafını çekerek hakaret ettiğini ileri sürdü. Bunun üzerine peruk takarak çözüm bulmaya çalıştığını dile getiren F.G., Prof.Dr. E.R.P.’nin, eğitim öğretim hakkının engellenmesi, özel hayatın gizliliğini ihlal, kamu görevinin sağladığı yetkiyi kötüye kullanarak hürriyeti tehdit, kişinin huzurunu bozma, ayrımcılık yasasını ihlal ettiğini cezalandırılmasını talep etti.Cumhuriyet Savcısı, görevsizlik kararı verirken, Rektörlüğün olayı soruşturmasına karar verdi. Ege Üniversitesi Rektörlüğü de, Prof.Dr. E.R.P. hakkında soruşturma açılmasına izin verip dosyayı Savcıya gönderdi. Öğrenci F.G., bu durumda birçok öğrencinin olduğunu, çoğunun psikolojisinin bozulduğunu, kimisinin ise okuldan ayrıldığını dile getirdi. F.G.’nin avukatı Mehmet Gün de, eğitim öğretimle ilgili başörtüsü yasağı bulunmadığını, öğretim üyesinin keyfi davrandığını iddia etti.Prof. Dr. E.R.P.’nin ise, soruşturma kapsamında, Anayasa Mahkemesi’nin 1989 yılındaki başörtüsüyle ilgili yorumunu, dayanak gösterdiği öğrenildi.