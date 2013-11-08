Profesöre oyunu esnaf bozdu

Ünlü deprem profesörü Halit Demir dolandırıcıların tuzağına düştü. Etiler'deki bir çöp kutusuna 173 bin lira bırakan Demir, olaya şahit olan bir esnafın dikkati sayesinde parasını kurtarırken, iki zanlı tutuklandı.

Diyet uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'dan sonra ünlü deprem profesörü Halit Demir de telefon dolandırıcılarının tuzağına düştü. Bilim elçisi olarak tanınan Kültür Üniversitesi Rektörü Sıddıka Semahat Demir'in babası olan Demir, klasik yöntemlerle dolandırılmaktan esnaf P.S.'nin yardımı sayesinde kurtuldu. Kendisini polis olarak tanıtan şahsın yönlendirmesi ile terör operasyonuna yardım ettiğini zannederek Etiler'de bir çöp kutusuna 173 bin lira bırakan Demir, olaya şahit olan bir esnafın dikkati sayesinde parasını kurtardı. Şüphelilere limonata içtikleri kafedeki kullandıkları bardaktan alınan izler sayesinde ulaşıldı. İki şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.

Yine 'terör örgütü' yalanı

Sabah gazetesinden Nazif Karaman'ın haberine göre, ilginç olay şöyle gelişti: Halit Demir'in geçtiğimiz günlerde evde oturduğu sırada telefonu çaldı. Arayan kişi polis olduğunu, savcılıktan aradığını, birazdan kendilerine inanması için 155 telefonundan arayacağını belirtti. Bir süre sonra 0000000155 No'lu telefondan bir çağrı alan Demir aynı kişi ile yeniden görüşmeye başladı. Telefondaki kişinin polis olduğuna inanan Halit Demir, "Terör örgütüne yardım etmiş gözüküyorsunuz. Size yardımcı olmak istiyoruz. Telefonunuzu kapatmayın" denilmesi üzerine polise yardımcı olduğu inancı ile söylenilenleri yapmaya başladı. Bankalarda kaç parası olduğu sorulan ünlü profesör birkaç bankada bulunan hesapları ile ilgili bilgi verdi. Telefondaki kişi, hesaplarındaki paraların bloke edildiğini birazdan bankadan aranacağını belirterek banka görevlisine "Bloke edildiğinden bilgim var" cevabını vermesini istedi. Birazdan 0444 822 2 numaralı telefondan aranıp hesaplarının bloke edildiği söylenince duruma iyice inanan Prof. Demir, dolandırıcıların yönlendirmesi ile Etiler'deki bir banka şubesine gitti ve faiz hesabındaki paranın 173 bin TL'sini çekti. Demir bu işlem nedeniyle 10 bin lira da faiz kaybı yaşadı.

Çöp konteynırına attı

Telefondaki şahısların yönlendirmesi ile Rumelihisarı'ndaki Türkan Şoray İlköğretim Okulu'nun yanında bulunan çöp konteynırına giden ve paraları buraya atan Demir, bu sırada çöp konteynırının yanındaki kafe önünde bekleyen bir grup esnafın dikkatini çekti. Parayı çöpe attıktan sonra bir esnaf gidip poşeti alınca içinde para olduğunu anladı ve hemen polise haber verdi. O sırada kafede oturan ve Demir'in attığı parayı almak üzere pusuda bekleyen iki dolandırıcı içtikleri limonatayı yarım bırakarak olay yerinden kaçtı. Polis şüphelilerin kullandığı bardak ve tabakları incelemeye aldı. Yapılan kriminal inceleme sonucu şüpheliler Osman E. ve Tayfun D. yakalandı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen iki şüpheli hakkında kamu kurum ve kuruluşlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılığa teşebbüs suçlaması ile ağır ceza mahkemesinde dava açıldı. Cezaevindeki iki şüpheli ağır ceza mahkemesinde hâkim karşısına çıkacak.

'Telefonumda 155'li numara görünce inandım'

Prof. Dr. Halit Demir, 2000 yılında İTÜ'den emekli olduğunu ve Etiler'deki evinde sakin bir yaşam sürdüğünü, bir gün kendisini polis olarak tanıtan ve 155 numaralı telefondan arayan kişinin söylediklerine inandığını belirtti. Kendisinin devlete yardımcı olduğunu zannettiğini, bu sebeple söylenenleri yaptığını dile getiren Demir, "Ben en azından olaya şahit olan esnaf arkadaşların dikkati sayesinde parama kavuştum. Canan Karatay'la başımıza gelenler birbirine çok benziyor. Hiç olmazsa paramızı kurtardık" dedi.