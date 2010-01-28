Profesörden deprem senaryoları

T24 -

Sistami Türkiye'de kuracak

Dünyada deprem

Hareketlilik arttı

Depremi yüzde 85 oranında önceden tahmin eden bir sistem geliştiren sismoloji uzmanı Prof. Elhcin Khalilov, 3 yıl sonra dünyada büyük bir sismik hareketlilik yaşanacağını belirterek en riskli bölgelerin İstanbul, İzmir, San Francisco ve Los Angeles olduğunu söyledi Azerbaycanlı sismoloji profesörü Elhcin Khalilov'dan, şoke eden deprem uyarısı geldi. Khalilov, 2013-2015 yılları arasında dünyadaki sismik ve volkanik hareketliliğin zirveye ulaşacağını belirterek, dünyanın yüzde 80'inde depremler yaşanacağını savundu. Khalilov, bu kapsamda Türkiye'de İstanbul ve İzmir'in de yüksek risk altında olduğunu söyledi. Khalilov, dünyanın 16 ülkesinden uzmanların da, bir ay içinde açıklama yaparak hem BM'yi hem de dünya kamuoyunu uyaracağını kaydetti.Khalilov, kendi geliştirdiği deprem tahmin sistemi ile dünyanın dikkatini çekiyor. Khalilov, mevcut deprem cihazlarının aksine, yüzde 85 oranında depremin yer, zaman ve şiddetini bildiğini belirterek, 2000 yılına yaşanan büyük Bakü depremi ile 2008 yılında Çin'in Şicuan eyaletinde meydana gelen büyük depremi önceden bildiğini kaydetti. Khalilov, deprem tahmin sistemini Türkiye'ye de kurmak için Başbakanlık aracılığıyla Ankara'da temaslarda bulunuyor.Kesin tahmin Khalilov, ancak kendisinin 2007 yılında Bakü'de resmi kullanılmaya başlayan Atropatena isimli bir cihaz geliştirdiğini belirterek, bu cihazın mevcut sistemlere göre daha hassas ve etkin ölçüm yaptığını söyledi. Khalilov, 'Deprem tahminlerim yüzde 85 oranında kesinlik taşıyor. Cihazın Cenevre'de uluslar arası patenti alındı. Bu, yeni bilimsel bir keşif' dedi.Dünyadaki sismik hareketlilik konusunda Khalilov, şunları kaydetti: 'Dünyada 2010'da başlayarak sismik aktiflik artacak. Bu hareketlilik 2013-2015 döneminde kritik noktaya ulaşacak. Dünyadaki bütün gerginlik merkezleri boşalacak. Bu da pek çok noktada deprem olması demek.'Prof. Khalilov, 'kabus senaryosunda' Türkiye'nin durumunu şöyle anlattı: 'Dünyanın yüzde 80'inde bu gerginlik olacak. İstanbul, İzmir, San Francisco, Los Angeles, Almaata, Meksika gibi yerlerde güçlü deprem riski var. Buralarda maksimuma ulaşacak. Yine Endonezya, Japonya ve Çin riskli yerler olacak. Bu dönem yaklaşıyor, bu yılın sonunda herkes bunu anlayacak. Sismik ve volkanik aktiflik artacak. Dünyadaki jeolojik yapıda ciddi değişiklik olacak. Manyetik sahada ciddi değişimler olmaya başladı. Bu hareket son 15 yılda yüzde 500 arttı. Bu da yerkürenin merkezindeki aktiflenmeyi gösteriyor. Güneş aktifliği de artacak.'