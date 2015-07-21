Profesörden Alevi hastaya: Siz cemevinde dansöz oynatıyorsunuz, hepiniz teröristsiniz!

Fatih Çapa’da bulunan İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde geçen hafta bir doktorun Alevi bir hastaya "Sen Alevisin sizler cem evinde cümbüş yapıyorsunuz ve dansöz oynatıyorsunuz. Alevilerin hepsi teröristtir. Gezi'ye katılanların hepsi Alevidir, Berkin Elvan dosyasını aç oku" sözleriyle hakaret ettiği iddiası Alevi dernekleri tarafından protesto edildi.

Taner Yener ve Sinan Bilgili’nin DHA’da yer alan haberine göre, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Travma ve Acil Cerrahi servisi önünde öğlen saatlerinde bir araya gelen Alevi dernek ve kurum üyesi yaklaşık 100 kişilik grup, geçen hafta aynı hastanede şeker hastası İbrahim Kartal’ın muayenesinin ardından Prof. Dr. A.Ş.D tarafından hakaret uğradığı iddialarını düzenlenen basın açıklaması ve yürüyüşle protesto etti. CHP İstanbul Milletvekilleri Dr. Ali Şeker ve Eren Erdem, HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan ve şeker hastası İbrahim Kartal’ın da katıldığı eylemde grup, “Hz. Hüseyin gibi dik dur eğilme", “Cem evi ibadethanemizdir","Garip Dede Dergahı" yazılı dövizler açarak “Aleviyiz haklıyız kazanacağız","Halklara eşitlik, inançlara özgürlük istiyoruz","Pir Sultan pirimiz Kızılbaşlık yolumuz","Yaşasın halkların kardeşliği" şeklinde slogan attı.

Halkımızı birbirine düşürmek için yapılan kirli politikalar

Burada grup adına ortak basın açıklamasını Alevi Vakıfları Federasyonu (AVF) Genel Başkanı Remzi Akbulut okudu. Alevilerin bin yıldır yaşamın her alanında baskıya uğradığını ifade eden Akbulut, “Baskın Sünni ahlak ilkeleriyle savaşmaya devam ediyoruz. Yaşadığımız katliamlar ve mağduriyetler iktidarlara karşı direnme ve haksızlıklara karşı dik durma kimliğine dönüştü. En son; iktidarın ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı, politikaları hastane odalarına kadar girmeyi başarmıştır. İnsan hayatını kurtarma görevi bulunan bir bilim insanının, kendi gibi inanmadığı için İbrahim Kartal’a ‘Sen Alevisin sizler cem evinde cümbüş yapıyorsunuz ve dansöz oynatıyorsunuz’,’Berkin Elvan da Aleviydi Gezide ölenlerin hepsi teröristti’ diye söylemesi bu anlayışın bir yansımasıdır. Halkımızı birbirine düşürmek için yapılan bu kirli politikalar artık tüm vatandaşlar tarafından bilinmesini istiyoruz" dedi.

Hipokrat yeminini hatırlamasını istiyoruz

Akbulut konuşmasının sonunda, “Performans, mobing ve kadrolaşma siyasilerin,idarecilerin uslübu ve yanlış politikaları gün geçtikçe sağlık çalışanlarını ve hastalarını karşı karşı getirmektedir. Halk üzerinde kurulmak istenen siyasi kontrolü ürkütücü noktalara ulaştığını, Prof.Dr. A.Ş.D’in de iki bin beşyüz yıl önce yapılan Hipokrat yeminini hatırlamasını ve Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Beni Türk Hekimlerine emanet edin’ onuruyla görevinden derhal istifa etmesini istiyoruz. Ve insanlık onuruna sahip çıkan tüm sağlık emekçilerini de desteklerinden dolayı selamlıyoruz" dedi.

Bir hekim olarak utanç duyuyorum

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker de “Bende bir hekim olarak bu davranıştan utanç duyuyorum. Hipokrat yemini etmiş bir hekimin bunu yapamayacağını düşünüyorum. Ama gelinen noktada hekimlerde hastalarına böyle davranır oldu. Bu davranışlar cezalandırılmak yerine ödüllendirilir oldu" dedi.

Artık sabrımız kalmadı

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan ise, “Bu toraklarda yüzlerce yıldır Alevi, Ermeni ve Romanlara nefret söyleminde bulunmak normaldir maalesef ve hiç cezalandırılmamıştır. Artık sabrımız kalmadı. Bu nefret suçları cezalandırılacak. Mevcut yasada da var. Ben cumhuriyet savcılarının harekete geçmelerini istiyorum" dedi.

Sonuna kadar devam edeceğim bu davaya

Söz alan İbrahim Kartal ise, “Ben sonuna kadar devam edeceğim bu davaya. Bu alevilerin hakkıdır. Yeter ki arkamda olsunlar. Ben devam edeceğim" diyerek başından geçenleri anlattı.

Siyah çelenk bırakıp dekanla görüştüler

Grup yapılan basın açıklaması ve konuşmaların ardından milletvekilleri ve alkışlar eşliğinde dekanlık binası önüne kadar yürüdü. Grup, burada özel güvenlik görevlerinin önlem aldığı bina girişine siyah çelenk bıraktı. Daha sonra Alevi Vakıfları Federasyonu (AVF) Genel Başkanı Remzi Akbulut, milletvekilleri ve bazı temsilcilerle birlikte Dekan Prof. Dr. Bahaüddin Çolakoğlu görüşmek için içeri girdi. Bu sırada içeri girmek isteyen bazı vatandaşlarla güvenlik görevlileri arasında kısa süreli arbede yaşandı. Çıkışta Alevi Vakıfları Federasyonu (AVF) Genel Başkanı Remzi Akbulut, milletvekilleri ve bazı temsilcileri birlikte görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.

Soruşturma başlatılmış

Akbulut bu konuyla ilgili dekanımızla görüştüklerine belirterek, “Dekan bize bu profesörün soruşturmasının başlatıldığını 3 kişilik komisyon oluşturulduğunu ve şu anda da izne ayrıldığını söyledi. Soruşturmanın selameti açısından izne ayrıldığını söyledi. Bizde bu süre zarfında görevinden alınması talebinde bulunduk. O da kurduğu komisyonun rapor sonuçlarına göre işlem yapacaklarını işin takipçisi olacaklarını söylediler. Perşembe akşamına kadar bize sonuç gelmesini aksi takdirde Pazartesi tekrar burada olacağımızı beyan ettik" dedi.

Dekanlığa şikayet, savcılığa suç duyurusu

Tekirdağ Çorlu'da bir akrabasının inşaat şirketinde çalışan şeker hastası İbrahim Kartal, geçtiğimiz hafta muayene için geldiği İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi’nde görevli Prof.Dr. A.Ş.D’nin kendisine hakaret ettiği iddiasıyla önce dekanlığa şikayet etmiş ardından da İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu.