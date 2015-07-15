Bursa'da Alevi aileye saldırı: Tunceliler buraya gelmesin, mermim tabancanın ucunda!

Bursa'nın Kestel ilçesinde Alevi bir aile dondurmacı ile yaşadıkları tartışmanın ardından saldırıya uğradı. Yaralanan baba Daimi Gül’ün hayati tehlikesi sürerken, ailenin küçük çocuğu da ağır yaralandı. Anne Nurgül Gül’ün ise boynunda kırıklar oluştuğu öğrenildi. Saldırıyla ilgili bilgi veren anne Nurgül Gül, "Neden böyle bir şey oldu ben bilmiyorum. Dondurmacının bizim Alevi, Sünni olup olmadığımızı bilip bilmediğini de bilmiyorum" dedi. Gül, "Sonradan öğrendik ki eşimin Tuncelili arkadaşı H. K.'ye bizim münakaşamızdan sonra 'Bir daha buraya Tunceliler gelmesin, mermim tabancanın ucunda' demiş" diye konuştu.

Bursa’nın Kestel ilçesinde Alevi bir aile dondurmacı ile yaşadıkları tartışmanın ardından saldırıya uğradı. Baba Daimi Gül, yoğun bakımda, anne Nurgül Gül ise aldığı darp nedeniyle hastanede tedavi altında. Bianet’te yer alan habere göre, Nurgül Gül olayı şöyle anlattı:

“10 yaşındaki oğlum dondurmacıya gidip dondurma almak istemiş. Dondurmacı sana dondurma yok deyip ona küfretmiş. Ben de ertesi gün, yani dün saat yedi gibi gidip neden oğluma dondurma vermediğini sordum ve özür dilemesini istedim. Ancak dondurmacı ‘Oğlun yalan söylüyor, dondurma almaya gelmedi’ deyip bu sefer bana da küfretmeye başladı.

“Daha sonra işten dönen eşim de dondurmacıya geldi. İkisi arasında sözlü münakaşa çıktı, itişme oldu. Biz dükkandan ayrıldık eve doğru yürümeye başladık. Arkadan arabayla iki kişi geldiler. Dondurmacı doğrudan levyeyle eşimin üzerine saldırdı. Ben de diğer kişi de saldırmasın diye ona yönelince beni de darp etti. Bayılmışım, kalktığımda her yer kan içindeydi, ambulans gelmişti. Oğlum şoka girmiş durumda, her şey gözleri önünde oldu.

‘Mermim tabancanın ucunda’

"Neden böyle bir şey oldu ben bilmiyorum. Dondurmacının bizim Alevi, Sünni olup olmadığımızı bilip bilmediğini de bilmiyorum. Ama ben Ramazan’da o dondurmacıdan dondurma yemiştim, beni görüp Alevi olduğumu anlamış mıdır bilemem. Sonradan öğrendik ki eşimin Tuncelili arkadaşı H. K.'ye bizim münakaşamızdan sonra ‘Bir daha buraya Tunceliler gelmesin, mermim tabancanın ucunda’ demiş.

"Küçük bir tartışmadan az kalsın canımızdan oluyorduk, eşim şu anda yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Bunu yapan cezasını çekmeli. Gündüz vakti demir çubuk alıp saldırmak insanlığa sığacak bir şey değil. Suçlular üç beş ay ceza alıp kurtulmasın.”

Hubyar Sultan Alevi Derneği: Saldırı Alevilere yöneliktir

Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneği de konuyla ilgili basın açıklaması yayınlayarak saldırıyı kınadı. Dernek Başkanı Aydın Deniz, "Saldırı Daimi Gül'e değil Alevi inancına yapılmıştır. Bu saldırıları gerçekleştirenlerin özellikle iktidarın Aleviliği hedef göstermesi ve nefret söylemlerinden dolayı rahatça saldıra bilmektedirler. Kardeşlik tohumu yerine kutuplaşma tohumu ekenler bu olayların baş sorumlusudur. Suçluların biran önce gereken cezaları almasını ve yapılan saldırının hesabının sorulmasının takipçisi olacağız" dedi. (