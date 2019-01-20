Profesör Niyazi Kızılyürek, AP milletvekili adayı

Kıbrıslı Türk, tarih profesörü, araştırmacı ve yazar Niyazi Kızılyürek, Avrupa Parlamentosu seçimlerine aday oldu. Tarihte ilk kez Kıbrıs Rum kesimi siyasi partilerinden AKEL, Avrupa Parlamentosu seçim listesine bir Kıbrıslı Türk’ü alarak açılım yaptı. Kıbrıs’ın en köklü partilerinden olan AKEL, parti tabanı ve seçmenlerinden gelen yoğun talep üzerine böyle bir karar aldığını açıkladı. AKEL Merkez Komitesi, bugün 6 milletvekili adaylarından birinin Profesör Kızılyürek olduğunu resmi olarak açıkladı.

Avrupa Parlamentosu’nda Kıbrıs’ı temsil edecek olan 6 milletvekili için Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşları 26 Mayıs’ta sandığa gidecekler. Niyazi Kızılyürek’in adaylığının resmileşmesi üzerine, Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olan Kıbrıslı Türklerin aktif olarak seçime ilgi göstermesi bekleniyor.

26 Mayıs’taki seçimlere Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olan yaklaşık 77 bin Kıbrıslı Türk oy kullanabilecek. Bu rakama ilave olarak ayrıca 23 bin Kıbrıslı Türk, 2 Nisana kadar güneydeki seçim bürolarına başvurarak seçmen kartı alabilecekler.

Abdi İpekçi Barış ve Dostluk ödüllü

Niyazi Kızılyürek 1959 yılında karma bir köy olan Bodamya köyünde doğdu. 1964 yılının başında toplumlar arası çatışmalar nedeniyle ailesi ile birlikte Luricina’ya göç etti ve 1974 yılına kadar göçmen olarak Luricina’da yaşadı. İlk ve ortaokulu orada okudu.

1974’ten sonra ailesi ile birlikte Argaca/Akçay köyüne yerleşti ve Liseyi Omorfo/Güzelyurt’ta bitirdi.

1977 yılında yüksek öğrenim görmek için Batı Almanya’ya gitti ve Bremen üniversitesinde Sosyal Bilimler okudu. Aynı üniversitede Master tezi yaptı ve Kıbrıs Sorunu üzerine Doktora tezini hazırladı. 1990 yılında Summa Cum Laude derecesiyle doktora tezini bitirdi.

1991 yılında Londra’da Camden Belediyesi tarafından belediye sınırları içinde yaşayan Kıbrıslıların sorunları ile ilgili bir araştırma yapması için görevlendirildi. 1992-1993 yıllarında Panikos Hrisantou ile birlikte “Duvarımız” adlı Belgeseli çekti.

1995 yılında Kıbrıs Üniversitesine girdi ve bugün de aynı üniversitede Profesör olarak görev yapıyor. Uzun yıllar Türkoloji Bölümünün başkanlığını yürüten Kızılyürek, 2013-2016 arasında Beşeri Bilimler Fakültesine dekan seçildi.

İlk kitabı olan “Kıbrıs Sorununda İç ve Dış Etkenler”i 1983 yılında yayınladı ve Kıbrıs’ta barışa ve kardeşliğe adadı. Son iki yılda, “Bir Hınç ve Şiddet Tarihi”, “Neden Federal Devlet?” ve “Kayıp Özne” adlı kitapları çıktı.

Çoğu Kıbrıs Sorunu üzerine olmak üzere çeşitli dillerde yirmiden fazla kitap yayınladı. Yunancada toplam 7 kitabı çıktı. Kıbrıs Tarihi, Milliyetçilik, Etnik Şiddet ve Modern Türkiye tarihi üzerine yazdığı kitapların dışında, 100’den fazla bilimsel makaleye imza attı. Ayrıca, farklı dillerden yaptığı çevirilerle üç kitabı Türkçeye kazandırdı.

Dünyanın bir çok üniversitesinde konferanslar veren ve misafir profesör olarak ders veren Kızılyürek, akademik çalışmalarının yanı sıra, köşe yazarlığı da yapıyor. 2005 yılından beri Yenidüzen gazetesinde düzenli olarak köşe yazısı yazan Kızılyürek’in Kıbrıs Rum, Türkiye ve Avrupa basınında bir çok yazısı yayınlandı.

2015 yılında Türkçe ve Yunanca olarak iki dilde kitaplar yayınlayan Heterotpya yayınlarını kurdu. Heterotopya yayınları Kıbrıslı Türklere Kıbrıslı Rum yazarları, Kıbrıslı Rumlara da Kıbrıslı Türk yazarları okuma fırsatı veriyor.

Türkçe, Yunanca, Almanca, İngilizce ve Fransızca bilen Niyazi Kızılyürek, 2015 yılında Avrupa Kültür Parlamentosuna seçildi.

2006 yılında Fransa Cumhuriyeti tarafından bilimsel çalışmaları ve barışa yaptığı katkılar nedeniyle Akademik Palmiye-Şövalye nişanı ile ödüllendirildi.

1997 yılında da, Türkiye, Yunanstan ve Kıbrıs üçgeninde sürdürdüğü yakınlaşmaya çabalarından ötürü Abdi İpekçi Barış ve Dostluk ödülüne layık görüldü.