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Yaşam

Profesör kaçak kazıda yakalandı: Cahillik yaptık

"Kazı yaptığımıza pişmanım"

14 Mart 2022 17:37

Afyonkarahisar'da mezarlıkta kazı yapıp define ararken bekçilerin yakaladığı 4 şüpheliden birinin Prof. Dr. Mevlüt Güllü olduğu ortaya çıktı. Prof. Güllü ifadesinde, "'Burada daha önceden eşkıya parası vardır' diye cahillik yaparak kazdık. Kazı yaptığımıza pişmanım" dedi.

Mevlüt Güllüprofesörkazıkaçakafyonmezarlık
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