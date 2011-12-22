Profesör Işıkara'dan Isparta Valisi Oğuz'a: Yazıklar olsun

T24

‘Yazıklar olsun’



700 konut fay hattının üzerinde



Isparta Valisi: Kızılay'ı suçlamadım



Türk Kızılayı Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türk Kızılayı tarafından ortaklaşa düzenlenen ’Afetlerden Korunma Bilinci’ konulu seminere katılmak üzere Burdur’a geldi. Basına kapalı olarak düzenlenen toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Işıkara, Isparta Valisi Memduh Oğuz hakkında sert açıklamalar yaptı. Burdur Valisi Süleyman Tapsız ile iftihar ettiğini belirten Prof. Dr. Işıkara, "Çünkü çok duyarlı, hassas ve deprem konusuna çok önem veriyor. Benim kimseden bir beklentim yok. Burdur Valiliğimizin önlem alınması, deprem öncesi ve sonrası yapılması gerekenler konusundaki çalışmalarını tebrik ediyorum. Geçici barınma alanlarını belirliyor, o alanlara altyapı getirmeye çalışıyor. İşte Vali dediğiniz bu" dedi.Prof. Dr. Işıkara, dün Afetlerden Korunma Bilinci toplantısının basına kapalı halde Isparta’da yapıldığını, bu toplantıda Vali Memduh Oğuz’un ’Kızılay ne işe yarar?’ dediğini belirterek, "Ben yoktum ama Kızılay’daki görevliler bana bu sözleri aktardı" dedi. Isparta Valisi Oğuz’u, şiddetle protesto ettiğini kaydeden Prof. Dr. Mete Işıkara şöyle konuştu:"Hiçbir şekilde affetmeyeceğim. Cumhurbaşkanıma, başbakanıma şikayet ediyorum. Sen, ’Kızılay ne iş yapar?’ diyemezsin. Bu görev, bu kişinin diyemezsin. Buna hakkı yok. Yarın Isparta’da bir deprem olur da bir tek vatandaşımız hayatını kaybederse savcılığa şikayet edeceğim. Utanç duydum. Hem Cumhurbaşkanı’na söylüyorum hem de Başbakan’a söylüyorum. Yazıklar olsun. Böyle bir valiyi Isparta’ya atadıkları için yazıklar olsun."Burdur’un batısından doğusuna kadar uzanan Burdur- Fethiye fay hattının üzerinde 700 konutun bulunmasının çok önemli olmadığını belirten Prof. Dr. Işıkara, "Önemli olan o binaların depreme dayanıklı yapılıp yapılamadığıdır. Önemli olan bu. İnşaat mühendisi fay üzerine de bina yapar ama, yeter ki mühendisliğin bütün koşulları yerine getirilmiş olsun" diye konuştu.Isparta Valisi Memduh Oğuz, Burdur’da kendisi hakkında sert konuşan Türkiye Kızılayı Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara’nın açıklamalarını değerlendirdi. DHA Muhabiri’ne telefonda açıklama yapan Vali Oğuz, o toplantıda ‘Kızılay ne işe yarar?’ ifadesini kullanmadığını söyledi. Kızılay’ı küçük düşürücü veya suçlayan sözler ifade etmediğini belirten Vali Oğuz, şöyle konuştu:"Depremden sonra, önce ve deprem sırasında yapılacak işlemler ve bunları hangi birimlerin yapacağı belli. Deprem sonrası yapılacaklar Ahmet Mete Işıkara’nın konusu değil. O deprem ilmini bilir. Ama lojistik hizmetler, enkaz kaldırma, enkazda canlı arama başka birimlerin işidir. Deprem öncesi binaların statiğini hesaplama, çevrecilik işlemleri, imar düzenlemeleri ayrı ayrı birimlerin işleridir. Kızılay deprem sonrası acil kurtarma hizmeti veremez. Enkaz kaldırma çalışması yapamaz. Her birimin ne yapacağı bellidir. Kızılay’ın da görevinin ne olduğu bellidir. Birimlerin birbirlerinin işlerine karışması durumunda karışıklık olur. Ben bunları söyledim. Bugün çocuğa bile sorsanız Kızılay’ın ne iş yaptığını bilir."