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Prof. Daron Acemoğlu: Erdoğan'ın acımasızlığına rağmen demokrasi hâlâ yolunda

Ekonomi profesörü Daron Acemoğlu, Türkiye'de son bir yılda yaşananların Erdoğan'ın geçmişteki başarılarına gölge düşürdüğünü söyledi

26 Mayıs 2014 14:22

Prof. Daron Acemoğlu, Foreign Affairs için kaleme aldığı makalesinde Türkiye’nin son bir yılını değerlendiriyor ve yaşanan tüm olumsuzluklara, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın merhametsizliğine rağmen demokrasinin hâlâ yolunda olduğunu iddia ediyor.

"Başarısız Otokrat" başlıklı yazıda Acemoğlu, Erdoğan’ın bir zamanlar uluslararası camia tarafından Türkiye’nin ekonomik kalkınması, barış süreci ve ordunun siyaset üzerindeki etkisini azaltmasından dolayı övgüye mahzar olduğunu; ama bu övgülerin artık gölgede kaldığını belirtiyor.

Gezi protestosuna polisin sert müdahalesi, medya üzerindeki baskı ve tutuklu gazetecilerin Erdoğan’ın geçmişteki başarılarının üzerini örttüğünü belirten Acemoğlu’na göre Twitter ve Youtube yasaklamaları ve Mit’e geniş yetkiler tanınması Erdoğan'a yönelik negatif algının oluşmasında etkili oldu. 

James Robinson’la birlikte yazdığı Ulusların düşüşü adlı kitabıyla Türkiyede geniş okur kitleleriyle buluşan Acemoğlu, AKP'nin yerel seçimlerde aldığı yüzde 43'lük oy oranını referans göstererek seçmenlerin bir kısmının uluslararası camianın Erdoğan algısını paylaşmadığını iddia ediyor. 

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