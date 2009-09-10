Profesör çiftin dayak davası

AKUT’un kurucuları arasında bulunan dağcı Profesör Kuvvet İhsan Lordoğlu ile aynı üniversitede birlikte çalıştığı Profesör eşi Ayşegül Yaraman Lordoğlu'nun birbirlerini darp ettikleri iddiasıyla yargılandıkları dava karara bağlandı. Mahkeme, eşe karşı yaralama suçundan çifte üç biner lira para cezası verdi.

İstanbul 3. Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında sanıklardan Kuvvet İhsan Lordoğlu hazır bulundu. Kuvvet İhsan Lordoğlu, eşinin tırnak izlerinin hala vücudunda durduğunu belirterek,“Bu izler yüz çehresinde oluşmadığı için sabit eser olarak raporda yer almamıştır. Bu hususlar Adli Tıp raporunda belirtilmiştir. Bu olay nedeniyle kamuoyunda teşhir olmak durumunda kaldım. Bir kadın programıyla ilgili bulunduğum oturumda ’dayak atan profesör kadın kongresinde’ şeklinde gazetelerde yeraldım" dedi.



Kuvvet İhsan Lordoğlu ayrıca “Ben erkek olmam nedeniyle suçlandığımı düşünüyorum. Çünkü toplumda erkeklerin kadınlara şiddet uygulaması yaygın olarak bulunduğundan dolayı bunun da bu şekilde kabul edildiğini düşünüyorum ve bu nedenle altı ay evden uzaklaştırıldım. Oysa bu olayın mağduru benim. Bu konu ile ilgili haksız olarak cezalandırıldığımı inanarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurdum. Suçlamaları kabul etmiyorum, beraatime karar verilmesini istiyorum" diye konuştu.

Ayşegül Yaraman Lordoğlu'nun avukatı Azra Pelin Gökpınar ise “Karşı taraf olayı çarpıtmaya çalışmaktadır. Olay sabittir. Müvekkilimin yaralandığı aldığı raporlarla bellidir. Müvekkilim kendisini savunma aşamasında birşey olduysa hatırlamadığını söylemiştir. Tüm dosya kapsamına göre müvekkilim hakkında beraat kararı verilmesini istiyorum" dedi. Mahkeme, Lordoğlu çiftini birbirine karşı etkili eylem suçundan üç biner lira para cezasına çarptırdı. Ayşegül Yaraman Lordoğlu önceki ifadesinde, olay günü eşinin kendisine yumruk attığını ve bunun sonucu dolabın içine düştüğünü, dolabın kapaklarının da yüzüne çarptığını söylemişti. Olay sonrası hastaneye gidip rapor aldığını, kaşının üzerine sekiz dikiş atıldığını ve eşinden şikayetçi olduğunu belirtmişti.

Evden uzaklaştırma cezası verilmişti

İddianameye göre, aralarındaki geçimsizlik nedeniyle bir süre görüşmeme kararı alan çift, 15 Mayıs 2007 tarihinde görüşmek için Beşiktaş'ta bulunan evlerinde bir araya geldiler. Ancak çift arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralanan Lordoğlu çifti, İstanbul 2. Aile Mahkemesi’nde boşanma davası açarken diğer taraftan da birbirileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundular. Kaşından yaralanan Ayşegül Yaraman Lordoğlu’nun müracatı üzerine eşi hakkında mahkemece 6 ay süreyle eve iş yerine gelmemesi için ihtiyati tedbir kararı verildi. Savcılık soruşturması sonucunda da Lordoğlu çifti hakkında TCK'nın 86/2-3a maddesi gereğince eşe karşı yaralama suçundan 6 aydan 1.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.