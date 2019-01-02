Profesör Atakurt, çalıştığı üniversitenin misafirhanesinde ölü bulundu

Prof. Dr. Yıldır Atakurt görev yaptığı İstanbul Okan Üniversitesi'nin misafirhanesinde ölü bulundu.



İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Fakültesinde dekan yardımcılığı yapan 75 yaşındaki Atakurt aynı zamanda üniversitenin misafirhanesinde kalıyordu. Kendisinden haber alınamayınca Atakurt'un kaldığı odaya girildi. Atakurt'un yerde hareketsiz yattığını gören üniversite görevlileri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Üniversitenin sağlık görevlilerince yapılan ilk kontrollerde Atakurt'un öldüğü belirlendi. Polis ve savcının incelemesinin ardından Yıldır Atakurt'un cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.