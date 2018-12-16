Profesör, 40'ından sonra 'Pupa yelken' dedi, Milli Takım'a girdi

Buse ÖZEL/İSTANBUL, (DHA)- KULAK Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İrfan Papila, ilk gençlik yıllarında yelkenliye ilgi duymaya başladı, ancak yeterli vakit ayıramadı. Prof. Dr. Papila, tutku haline gelen hobisine zaman ayırmaya karar verdi ve Galatasaray Yelken Kulübü ile sporculuk serüvenine başladı. Prof. Dr. Papila 44 yaşından sonra turnuvalara katıldı, Türkiye şampiyonluğu aldı ve hatta Milli Takım sporcusu oldu.

Prof. Dr. İrfan Papila, gerçekleştirdiği Sinop seyahati sırasında denizde gördüğü yelkenliye ilgi duymaya başladı. \"Çocukluğum Zonguldak ile Hopa arasında geçti. Karadeniz kıyısında yaşayan herkesin tüm merakı, denizle uğraşmaktır, denizin hırçın dalgalarıyla uğraşmaktır\" diyen Prof. Dr. Papila, Zonguldak\'ta lise eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi\'nden Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı olarak mezun oldu. 2000 yılında profesör ünvanını alan Prof. Dr. Papila tutku haline gelen hobisine zaman ayırmaya karar verdi ve Galatasaray Yelken Kulübü ile sporculuk serüvenine başladı. Prof. Dr. Papila 44 yaşından sonra turnuvalara katıldı, Türkiye şampiyonluğu aldı ve hatta Milli Takım sporcusu oldu.

\'KARADENİZ ÇOCUĞUYUM\'

Kendisinden 28 yaş küçük Burak Cora ile takım arkadaşı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Papila, yelken serüvenini şöyle anlattı:

\"Ben Karadeniz çocuğuyum. Hayatım Zonguldak ile Hopa arasında geçti. Karadeniz kıyısında yaşayan herkesin tüm merakı denizle uğraşmaktır. Denizin hırçın dalgalarıyla uğraşmaktır. Bir Hopa seyahatinde Sinop\'a gitmiştik. Bir yelkenliyi görünce \'Ben ilerde bunu yapacağım\' dedim. Ancak o zamanlar imkân yoktu. Yıllar sonra İstanbul\'dayken Galatasaray Spor Kulübü Yelken Şubesi\'nde yelken sporunun duayen isimlerinden Vefik Ulus\'un önderliğinde yelken yapmaya başladım.\"

Öğrenciyken de yelkene ilgi duyduğunu söyleyen Prof. Dr. Papila, \"2000 yılına geldiğimizde profesör olmuştum. \'Ben artık bu işe başlayayım\' dedim ve Galatasaray Spor Kulübü\'nde eğitim alarak başladım. İçinde yelken sevgisi olan biriydim ama fırsatlar geç başlamama neden oldu. Ancak geç başlamak azmimden bir şey kaybettirmedi çünkü hem yönetici olarak hem sportif olarak yapabileceğim her şeyi yaptım. Bulunduğum spor kulüplerinde yöneticilik yaptım. Özellikle son 4 Avrupa Şampiyonası\'nda Milli Takım seçmelerini kazanıp Milli Takım sporcusu olarak Avrupa Şampiyonası\'na katıldım ekip arkadaşım Burak Cora ile birlikte\" dedi.

\'EVE GİDERKEN ELİNİZDE BİR MADALYA OLMASI FARKLI BİR DUYGU\'

Yarışların çok dostane geçtiğini belirten Prof. Dr. Papila, \"Yarışlardan sonra gayet dostane bir şekilde kritik yapıyoruz ve evimize gidiyoruz ama evimize giderken elinizde bir madalya olması daha farklı bir duygu. \'Ben bu yarışı kazandım\' duygusu oluyor\" dedi.



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