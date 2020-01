Prof.Dr.Celal Göle'ye Mülkiye Özel Ödülü!

T24

Törende konuşan Genel Başkan İhsan Feyzibeyoğlu'nun konuşması şöyle:Ben 44 yıllık Mülkiyeliyim. Celal hocam ise Mülkiyeli bir babanın oğlu ve 48 yıllık Mülkiyeli.1963’de Mülkiye genç takımında basket oynamaya başlamış. Hâlâ oynuyor. Ne kadar iyi bir sporcu ve iyi bir şütör olduğu konusunda sporla ilgili herkes hemfikir.Birçok branşta spor yapıyor. Sanırım maraton hariç. Ama dekan olarak tam bir maratoncu.Bu gün de O’nu dekanlık maratonunun başarı kürsüsünde alkışlıyoruz.Yöneticilik görevinin çok zorlaştığı bir dönemde birden fazla cephede emek ve mücadele vererek efsane dekanlarımız arasına katıldı. Dekan yardımcılığını da dikkate alırsak 1989 yılından beri, yani 22 yıl yönetimde bulundu.Üniversite yaşamının vazgeçilmez koşulu olan akademik özgürlüğe yürekten inanan bir dekan olarak çeşitli baskılar, zorluklarla mücadele etti. Başta kontenjanların düşürülmesi olmak üzere çok önemli işler yaptı. 12 Eylül döneminde 40’a yakın hocası tasfiye edilmiş, fakülteden uzaklaşmak zorunda kalmış olan Mülkiyede bugün her dalda güçlü bir akademik kadronun ortaya çıkışında ve mezunlarımızın KPSS sınavlarındaki başarılarında Celal hocamızın çok büyük payı var.Binamızın girişinden itibaren, sütunlu salondan başlayarak her yeri; bilgi işlem merkezini, kütüphaneyi, sınıfları, tuvaletleri, salonları değiştirdi, yeniledi. Biraz önce, içinde bulunduğumuz bu Aziz Köklü salonumuza alıcı gözle baktım. Ne kadar emek verildiğini, ne kadar özen gösterildiğini bir kez daha gördüm.Biz ana binamızın bir Egli eseri olmasıyla övünürüz. Bugün itibariyle kazandığı özellik nedeniyle, ben Egli-Göle binası olarak adlandırmak istiyorum.Celal hocamın çok önemli bir özelliği de şu: Sadece yapmayı değil, korumayı da başarması. Binamızın diğer kısımları ve bu salonun cihazları ve koltukları için evindeki eşyalardan daha çok özen gösterdiğinin en yakın tanıklarından biriyim.Bir hoca olarak binlerce öğrenci yetiştirdi. Çok sayıda bilimsel kitap ve makale yazdı. Ticaret hukuku dalının en önde gelen bilim adamlarından birisi olarak bize gurur veriyor.Fakültemizdeki hocalık ve yöneticilik görevlerinin yanında, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesinde, Bilkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde ders verdi. Ulusal ve uluslararası hukuki ihtilaflarda tahkim heyetlerinde; Türkiye Demir Çelik İşletmeleri, Türkiye Fulbright Komisyonu, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Mütevelli Heyeti, Basın İlan Kurumu, Ankara Tenis Kulübü, Türk Tenisini Güçlendirme Vakfı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Geliştirme Vakfı, Türk Eğitim Derneği Ankara Koleji Vakfı ve Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı'nda görevler üstlendi.İki yıldır öğrencileriyle olan ilişkisini izliyorum. Heyecan verici bir yakınlık. Özellikle inek bayramlarında gözlediğim dostluk, kardeşlik ve saygı dolu bir diyalog var aralarında.Çok sevilen bir dekan, bir hoca. Her zaman şık, zarif, zinde.Kendisiyle Mülkiyenin 150.yıl kutlama çalışmaları nedeniyle sık sık görüşme imkanı bulmuştum. Benim de yürütme kurulunda görev almamı istemişti. Mülkiye tarihine 150. yılın dekanı olarak geçti.Genel başkanlığımın ilk gününden itibaren kendisinden çok yakın ilgi gördüm. Sık sık görüştük. Her konuda destek oldu. En büyük dileğim Yüksek Danışma Kurulu Üyesi Olduğu Mülkiyeliler Birliği’ne aynı ilgiyi göstermeye devam etmesi.Bugün ona Mülkiye Özel Ödülünü takdim etmekten dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum. Onunla aynı sıklıkla görüşmeye devam edeceğimizi umuyorum.