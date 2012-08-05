Prof.Dr. Omay: Oruç tutmak cinselliği canladırır

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Serdar Bedii Omay, verdiği 'Ramazan ve sağlık' konulu konferansta "Cinsellikten uzaklaşama ruhi bir çok faydasının yanında cinsel sistemimizin de aynı diğer sistemlerde olduğu gibi yenilenmesi, canlanması, mutasyon dediğimiz, genetik hataların olduğu, hücrelerini yenilemesi, spermlerin bu hatalardan temizlenmesi için bir zaman kazanması gibi faydaları var" dedi.

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Serdar Bedii Omay, Nubihar Derneği'nin düzenlediği programda 'Ramazan ve sağlık' konulu konferans verdi. Omay, oruç tutan vatandaşlara sağlık konusunda uyarı ve tavsiyelerde bulunarak, ramazanın yazın sıcak günlerine denk gelmesi ve sahurla iftar arasının uzun olması nedeniyle, karaciğer, pankreas, böbrek yetmezliği, şeker, tansiyon ve kalp hastaları için risk taşıdığını söyledi. Rektör Omay, biraylıkoruçta vücudun istirahate çekildiğini, orucu en fazla ihtiyacın karaciğer olduğunu söyledi. Omay, "Oruç tutarak, organlardaki dokuların jenerasyonu dediğimiz kendilerini tamamlamaları kendilerini yenilemeleri hücrelerin içinde meydana gelen patolojik yapıları temizlemesi için bir imkan, bir nadas, bir zaman vermiş oluyoruz. Sindirim sistemi içinde de istirahata en fazla ihtiyacı olan karaciğerdir. Karaciğer tüm vücuttaki asit ürünleri zehirleri temizleyendir. Birçok fonksiyonun yanında en önemli fonksiyonu budur. Bizim sürekli yiyip içmekle meşgul etmediğimiz bu saatlerde karaciğer hem kendisini temizliyor hem de bütün bir vücudun kir ve zehirlerini temizlemiş oluyor" dedi.

Rektör Omay, pilot ve uzun yollarda araç kullananların oruç tutmaması gerektiğini belirterek, "Oruçtan en büyük faydayı sağlaması beklene sinir sistemidir. Aktif glikozun kullanabilen bir sistemdir. Herhangi bir şekilde vücutta depolanan yağları kullanabilen bir sistem değil. Gündüz uzun süre boyunca bizler bu glikozu alamamaktan kaynaklanan sinirlerimiz geriliyor. Eğer önemli bir beyin hastalığınız yoksa aktif glikozun yokluğunda bir mahzur tertip etmeyecekse sinir sistemi de benzer bir şekilde ramazan ayında kendini bir gözden geçiriyor. Bilgisayar terimi ile söylersek kendini resetlemiş oluyor. Kendini yeniden kurguluyor, kendini yeniden düzenliyor ve yeni bir yıla çok daha aktif bir şekilde girebiliyor. Dediğim gibi kritik meslekler yapılmıyorsa mesela pilotlar uzun süre araba başında direksiyon sallayanlar ani reflekslerinin azalmaması için oruç tutmayabilirler. Bu çok yapılan bir hata. Uzun yolculuklarda ne de olsa rahattır denilip uzun süre oruç tutulması refleksleri düşüyor maalesef. Bu doğru değil. Bir de çok kritik bir ameliyat yapan cerrahlar gibi kritik meslek sahipleri yaptıkları işlerle alakalı oruç tutup tutmamaları tartışılması gerekiyor" dedi.

Cinselliği canlandırır

Rektör Omay, oruç tumanın cinsel sistem üzerinde de büyük faydaları olduğunu belirterek, "Oruç ayında cinsel ilişkiden kaçınmak sanki biyolojik yönü fazla olmayıp ta daha çok nefsin terbiyesi ile alakalı biliniyor. Cinsellikten uzaklaşama ruhi bir çok faydasının yanında cinsel sistemimizin de aynı diğer sistemlerde olduğu gibi yenilenmesi, canlanması, mutasyon dediğimiz, genetik hataların olduğu, hücrelerini yenilemesi, spermlerin bu hatalardan temizlenmesi için bir zaman kazanması gibi faydaları var" dedi.