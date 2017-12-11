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Sağlık

Prof.Dr. Narlı: Çocuklara gereksiz antibiyotik vermeyin

Murat KİBRİTOĞLU/ADANA, (DHA)- ÇUKUROVA Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof

11 Aralık 2017 13:05

Murat KİBRİTOĞLU/ADANA, (DHA)- ÇUKUROVA Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof.Dr. Nejat Narlı, hekime danışmadan çocuklara gereksiz antibiyotik verilmemesi gerektiğini söyledi.
Özellikle kış aylarında hastalanan çocuklara ateş düşürücü olduğu düşüncesiyle antibiyotik verildiğini belirten Prof.Dr. Narlı, gereksiz verilen antibiyotiğin, kemik iliği gelişimini durdurabileceğini, böbrek ve karaciğerde sorunlar yol açabileceğini kaydetti. Hekimlerin bile hastaya antibiyotik verirken iki kez düşündüğünü belirten Prof.Dr. Nejat Narlı, şöyle dedi:
\"Her enfeksiyona antibiyotik gerekmez. Çocuklarımızda olumsuz bir durum gördüğümüz zaman önce doktora başvurulmalı. Aileler, verilen tavsiyeye göre ilaç kullanmalılar. Çocukların vücudu gereksiz antibiyotiği kolay atamaz. Bu nedenle herkesin çocuklara antibiyotik verirken iki kez düşünmesi gerek. Çocuklar, gereksiz antibiyotikleri vücutlarından çok zor atabiliyor. Kullanılan antibiyotik bir hekim tarafından tavsiye edilmemişse gereksiz alınan ilaç, çocuklarda kemik iliği gelişimini engelleyebilir. Böbrek yetmezliğine ve karaciğerde sorunlara neden olabilir. Bu tip sorunlarda yine başka hastalıkları tetikleyebilir. Bu yüzden aileler doktorun tavsiyesine göre ilaç kullanmalılar.\"

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