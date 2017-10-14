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Sağlık

Prof.Dr. Karatay: Herkes benden korkuyor

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE'de düzenlenen 'Lahana Festivali'ne katılan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof

14 Ekim 2017 16:36

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE\'de düzenlenen \'Lahana Festivali\'ne katılan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, kendisine \"Hocam sizin için televizyonda çok büyük görünüyor\" diyen bir kişiye, \"Ben ufak tefek bir insanım ama herkes benden korkuyor\" dedi.
Türkiye\'nin önemli lahana üretim merkezlerinden Niğde\'nin Bor İlçesi\'ne bağlı Kaynarca Köyü\'nde düzenlenen \'Bor Kaynarca Köyü 1\'inci Lahana Festivali\'ne Prof.Dr. Canan Karatay da katıldı. Bor Belediyesi ve Lahana Birliği tarafından Kaynarca İlkokulu\'nda düzenlenen organizasyonda lahana sarması yarışması düzenlendi ve öğrencileri tarafından çeşitli gösteriler yapıldı.
\"LAHANA TURŞUSU KANSERİ ÖNLER\"
Etkinlik kapsamında Prof. Dr. Canan Karatay, lahana tarlasını gezdi, lahananın faydaları hakkında açıklamalarda bulundu. Prof.Dr. Karatay, şöyle konuştu:
\"Hastalanmamak için kış ayında ne yapalım aşı mı yapalım, diye soruyorlar. Kış ayında lahananın çorbasını için, turşusunu yapın, tüketin. O zaman hastalanmazsınız. Lahananın turşusu dünyanın en önemli tıbbi malzemelerinden birisidir. Kanser olmanızı önler, kalp hastası olmanızı önler, karaciğerinizin yağını giderir, şekeri düzenler, Alzheimer\'ı önler. Doğal prebiyotiktir. Bağırsaktaki dost bakterileri besler. Turşusu da çok çok önemlidir. Bütün sağlığımız bağırsaklarda yaşar, bağırsağı besler\" dedi. Doğal sirke ile yapılan lahana turşusunun da vücuda çok katkısı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Canan Karatay, \"Ev sirkesiyle doğal turşu yapın. Mikropları öldürür, bağırsaklardaki mikropları öldürür, virüsleri, bakterileri, toksinleri atar. Bütün özelliği ise kanseri önler. Dünyanın en önemli sağlıklı yiyeceğidir. Lahana tek başına çiğ yenildiği zaman prebiyotiktir.\"
\"ÇOK BÜYÜK GÖRÜNÜYOSUNUZ\"
Bu sırada bir lahana üreticisi Prof. Dr. Karatay\'a, \"Hocam sizin için televizyonda çok büyük görünüyor\" diyorlar diye seslenince, Prof.Dr. Canan Karatay şunları söyledi:
\"Televizyonda herkes büyük görünür, koca koca ekranda. Ben ufak tefek bir insanım ama herkes benden korkuyor. Konuşacak da ne diyecek, diye ödleri kopuyor.\"
Festival, çeşitli etkinliklerle sona erdi.

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