Prof.Dr. Akyol: Yanlış ilaç kullanımı bal ihracatını etkiliyor

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Hayvansal Üretim ve Teknolojileri Bölüm Başkanı Prof.Dr. Ethem Akyol, yanlış ilaç kullanımının bal ihracat potansiyelini düşürdüğünü söyledi.

Öğrencilere teorik ve uygulamalı eğitim vermek amacıyla kurulan hayvancılık tesislerinde bal sağımına katılan Prof.Dr. Ethem Akyol, bu konuda üreticilere uyarılardı bulundu. Arılara verilen yanlış ilaçlar nedeniyle bal üretiminde sıkıntılar çekildiğini anlatan Prof.Dr. Ethem Akyol, \'Bal\' denildiğinde insanların aklına ilk önce arılara şeker verilip verilmediğinin geldiğini hatırlattı. Bu konunun da önemli olduğunu ancak asıl sorunun ilaç kullanımı olduğunu vurgulayan Prof.Dr. Akyol, şöyle dedi:

\"Arılarımızda bir canlı. Her canlıda olduğu gibi bunda da hastalıklar ve parazitler var. Arıcılarımız bir şekilde mücadele etmek durumunda kalıyor. Eğitimsiz oldukları için hangi ilaç etkisi nedir bunları bilmedikleri için sıkıntılar yaşanıyor. İlaç tabiki gerekiyorsa kullanacağız. Ama arılar hasta olmasın diye gerekmediği zamanda ilaç vermemek lazım. Arılarda ilaçlamada 3 doğru kuralına riayet etmemiz gerekir, doğru ilaç kullanacağız. Doğru zamanda kullanacağız ve doğru dozda kullanacağız. Yanlış ilaç kullandın arının hastalığına bir faydası olmaz, bu ilaç arı ürünlerine yani bala geçer. İlaçları arıların bal ürettiği dönem değil, erken ilk bahar Şubat, Mart gibi yada geç son bahar Ekim, Kasım, Aralık gibi kullanmayı öneriyoruz. Bu zamanlarda ilaç kullanılırsa, bu ilaçların bala geçme şansı olmaz.\"

POTANSİYEL DÜŞÜYOR

Arıcıların ayrıca yanlış doz da kullandığını ifade eden Prof.Dr. Ethem Akyol, şöyle devam etti:

\"Hem arılara hem de bala zarar veriyor. Ülke olarak çok büyük zararlarını görüyoruz. Balımızı gönderiyoruz, paketliyoruz ambalajlıyoruz Almanya\'dan Fransa\'dan ballarımız geri dönebiliyor. Niye analiz ediyorlar. Aracının haberi yok bundan. Arılarına kullandığı yanlış ilaç yanlış zaman yanlış toz bala geçiyor ve ballarımızın da ihracat potansiyelini düşürmüş oluyor. O açıdan arıcılarımızın özellikle bu konuda eğitim alması ve buna dikkat etmesi gerekiyor, ballarımızın geri dönmemesi ve daha yüksek fiyatlara ve daha değerli pazar bulması için. Çünkü bal çok değerli bir besin, biz o değerinden yararlanmak için tüketirken içerisinden bir de zehir almayalım.\"

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