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Prof. Yusuf Ulcay: 1 dolar 10 lira olsa ne olur, 1 dolar 137 Japon Yeni

"Japonya çok güçlü çünkü onlarda 1 dolara vatanını satan hainler yok"

30 Ekim 2021 20:15

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yusuf Ulcay, "1 Dolar 10 Lira olsa ne olur. 1 Dolar 137 Japon Yeni ediyor" dedi.

Uludağ Üniversitesi'nin eski rektörlerinden Ulcay, Türk Lirası'nın yabancı para birimleri karşısında değer kaybetmesiyle ilgili olarak sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"Japonya çok güçlü çünkü onlarda 1 dolara vatanını satan hainler yok"

"Japonya'nın güçlü olduğunu ancak bir dolara vatanını satan hainlerin olmadığı" görüşünü savunan Alçay "1 Dolar 10 Lira olsa ne olur. 1 Dolar 137 Japon Yeni ediyor. Ama Japonya çok güçlü, çünkü onlarda 1 Dolara vatanını satan hainler yok." diye yazdı.

Ulcay, tepkilerin ardından paylaşımını silmek zorunda kaldı.

Yusuf UlcayUludağ ÜniversitesiTürk LirasıdolarJaponya
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