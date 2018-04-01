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Kültür-Sanat

Prof. Yıldırım'ın Efrin kitabı raflarda yerini aldı

Efrin kitabı, 2015'te basılan “Kürt Tarihi ve Coğrafyası I: Rojava” adlı kitabından müstakil olarak hazırlandı

01 Nisan 2018 23:52

HDP Siirt Milletvekili Prof. Kadri Yıldırım, “Bütün Yönleriyle  Efrin” (Afrin) kitabını çıkardı.  Efrin, 2015 yılında basılan ancak kısa bir süre içinde baskısı tükenen “Kürt Tarihi ve Coğrafyası I: Rojava” adlı kitabından müstakil olarak hazırlandı. 

Kadri Yıldırım kitabında, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin başlattığı Suriye’de yaşanan iç savaşın ardından YPG’nin kontrolüne geçen ve ardından Zeytin Dalı Harekâtı ile gündeme gelen Afrin’in tarihinden coğrafyasına kadar pek çok konuda bilgi veriyor.  Kitapta, Suriye, Rojava ve Afrin olmak üzere üç temel kavram ve kapsamları hakkında bilgi veriliyor. 

Birinci bölümde Afrin şehri, birçoğu bugün ilçe statüsünde olan nahiyeleri ve bağlı köyler tanıtılıyor. 

Afrin Bölgesinin etnik kimlik yapısını içeren ikinci bölümde Kürtler, Kürt aşiretleri ve Araplar inceleme konusu yapılıyor. 

Üçüncü bölüm Milattan Önce’den günümüze kadar Efrîn Bölgesinin kronolojik tarihçesine, tarihî mevkilerine ve tarihî eserlerine ayrılıyor. 

Afrin Bölgesinin doğal coğrafyasına ayrılan dördüncü bölümde jeolojik çağlar, sarsıntılar ve deprem özellikleri, yeraltı zenginlikleri, yüzey şekilleri ve iklim olguları ele alınırken, bölgenin ekonomik yapısına tahsis edilen beşinci bölümde tarım, sanayi, ulaşım, ticaret ve turizm konuları üzerinde duruluyor. 

Altıncı ve son bölüm de Afrin bölgesinin kültürel, örgütsel ve dinsel yapısına ayrılırken, bölgenin dinsel yapısı olarak İslam, Êzîdîlik, Hıristiyanlık ve Alevilik tanıtılıyor.

 

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