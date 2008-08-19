Prof. Yetiş muradına erdi

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı'nı 2004'ten bu yana vekâleten yürüten Prof. Dr. Nüket Yetiş, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından görevine asaleten atandı.

TÜBİTAK Başkanlığı’na vekaleten atanması 2004 yılında hükümet ile Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer arasında gerginliğe neden olmuştu. TÜBİTAK Bilim Kurulu, boş bulunan üyelikler için yeni isimler, başkanlık için de Prof. Dr. Namık Kemal Pak'ı seçmişti, ancak Başbakan Erdoğan kurulun üye yeter sayısı bulunmadığını gerekçesiyle atama yapmadı. Hükümet daha sonra kurulun önerdiği başkan ve altı üye yerine, "bir defaya mahsus" olmak üzere kendi önereceği TÜBiTAK Başkanı ve altı bilim kurulu üyesinin atanması için Meclis'e bir yasa tasarısı sevk etti. Tasarı Meclis'ten geçmesine karşın Cumhurbaşkanı Sezer'den veto yedi. Sezer, buna gerekçe olarak kurumun özerkliğinin zedeleneceğini gösterdi. Köşk'e ikinci kez aynen giden yasayı Sezer zorunlu olarak onayladı. Yasa çıkınca Erdoğan, Bilim Kurulu'na 6 üye seçti ve başkanlığa da Yetiş'in getirilmesi için kararname hazırlayarak Sezer'e gönderdi.

Bu arada CHP ise Anayasa Mahkemesi'ne yasanın yürürlüğünün durdurulması istemiyle dava açtı. Bunun üzerine Sezer de kararı bekledi ve imzalamadı.



O dönemde Anayasa Mahkemesi’nden de dönen yasa TBMM tatile girmeden değiştirildi ve Bilim Kurulu’nun 12 üyesinden tamamını atama yetkisi de doğrudan Başbakan’a verildi. Gül yasayı, 13 Ağustos'ta onaylayınca Başbakan Erdoğan vekil olan Prof. Nükhet Yetiş’i TUBİTAK’a asaleten atadı. Bugün de atama kararnamesi Gül'ün imzasından çıktı.



Özerkliğini kaybetti



Prof. Nükhet Yetiş’in vekáleten başkanlığa atandığı 2004 yılından itibaren siyasi tartışma ve çekişmelerin odağında yer alan TÜBİTAK yasası uyarınca artık TÜBİTAK Bilim Kurulu’nun 12 üyesinin tamanının atanmasını da Başbakan yapacak. Daha önceki yasaya göre, Başbakan 12 kişilik Bilim Kurulu’nun altı üyesini belirleyebiliyordu. Yapılan değişiklikle TÜBİTAK’ın özerk yapısı tamamen ortadan kaldırılmış oldu.





Yetiş, 1950 yılında Eskişehir'de doğdu. 1968 yılında Eskişehir Süleyman Çakır Lisesi'nden mezun olan Yetiş, 1973'te Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünü bitirdi. 1975'te Boğaziçi Üniversitesi İşletme

bölümünde yüksek lisans yapan Nüket Yetiş, 1982'de İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden doktora derecesi aldı. İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde 1982-1985

yılları arasında öğretim görevlisi olan Yetiş, 1985-1989 yılları arasında,Marmara Üniversitesi Üretim Yönetimi Ana Bilim Dalı İngilizce İşletme Bölümünde yardımcı doçent olarak çalıştı. Prof. Dr. Nüket Yetiş, Marmara Üniversitesi (MÜ) Mühendislik Fakültesi'nde 1989-1994 ve 1994-2000 yılları arasında dekanlık yaptı. Yetiş, 2000-2004 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)-TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü'nün (TÜSSİDE) Müdürlüğünü üstlendi. Yetiş 204 yılında TÜBİTAK Başkan Vekilliği görevine getirildi.

