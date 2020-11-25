Prof. Ünal: Koronavirüs'te rekorlar kırıyor olabiliriz, ameliyathane koridorları bile yoğun bakıma dönüştü

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmettin Ünal , hastanelerdeki yoğun bakımlarda yer kalmadığını söylerken, ameliyathane koridorların dahi yoğun bakıma dönüştüğünü belirtti. Prof. Ünal, "Rekorlar kırıyor olabiliriz. Bunlar dünya rekoru mudur, gezegenler arası rekor mudur bilmiyorum. Çünkü veri yok. Veri olmayınca da ne durumdayız ne yapabiliriz bir şey diyemiyoruz" dedi.

Açıklanan verilerle yaşadıklarının uyumlu olmadığını belirten Prof. Ünal, "Bundan sonraki süreçte Sağlık Bakanlığı'nın durumu şeffaf şekilde açıklaması gerekir" dedi.

Habertürk TV canlı yayınında konuşan Ünal, yoğun bakımlarda yer olmadığını, ameliyathanelerin değil ameliyathane koridorlarının bile yoğun bakıma dönüştürüldüğünü belirtti.

"Bu koşullarda iyi bir tedavi uygulanamaz" diyen Prof. Ünal, "Benim üniversitemde yer yok. Diğer hastanelerde de yer kalmadı. Gaziantep'ten, Diyarbakır'dan 'hastalarımıza yer bulun' diye arayanlar var. Şu an yoğun bakımlarda yer yok" ifadelerini kullandı.

Bilim Kurulu tutanaklarının da açıklaması gerektiğini ifade eden Ünal, şeffaf davranılması halinde sorunların daha kolay çözüleceğini söyledi.