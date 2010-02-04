Prof. Toprak, Başbakan'a 'Mahalle baskısını' anlattı

T24-

Dolmabahçe'de ilginç buluşma

GEÇEN akşam NTV’de bir tartışma programında ilginç bir “Dolmabahçe” haberi işittim.

Vatan Gazetesi yazarı Ruşen Çakır, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’da Prof. Binnaz Toprak’la görüştüğünü söyledi.



Bu benim için çok ilginç bir haberdi.



Demek ki Başbakan Erdoğan, Anadolu’da “mahalle baskısı” olgusunu ortaya çıkaran araştırmayı yapan bilim insanını dinlemiş.



Kendisini destekleyen medyanın ve bazı yazarların neredeyse linç ettiği bir öğretim üyesini Başbakan ciddiye almış diye düşündüm.



Doğrusu hoşuma da gitti.



Ruşen Çakır bu ilginç haberin ayrıntısına girmedi.



Bunun üzerine Prof. Binnaz Toprak’ı arayıp, kendisinden direkt bilgi aldım.



Görüşme doğruymuş.



* * *



“Mahalle baskısı” araştırmasının yayınlandığı sırada büyük gürültü kopmuştu.



Toprak,”Anadolu’da birçok kentte ve kasabada mahalle baskısının arttığı” sonucuna varmış ve bunları yayımlamıştı.



Bu araştırma büyük bir tartışma başlattı ve Binnaz Toprak bir anda AK Parti ile onu destekleyen gazete ve yazarların hedefi haline geldi.



O nedenle bu buluşma haberi beni heyecanlandırdı.



Ne konuştuklarını çok merak ettim.



Şimdi bu ilginç “Dolmabahçe buluşması”nın detaylarını anlatacağım.



Görüşme isteği Prof. Binnaz Toprak’tan gelmiş.



“Yaptığım araştırma o kadar çok çarpıtıldı ki, bunu bizzat Cumhurbaşkanı’na ve Başbakan’a anlatmak istedim” diyor.



Bu amaçla 2 ay kadar önce ikisinden de randevu istemiş.



Başbakan Erdoğan randevu vermiş ama Cumhurbaşkanı Gül’den bir ses çıkmamış.



Erdoğan Prof. Toprak’ı Başbakan’ın Dolmabahçe’deki çalışma ofisinde kabul etmiş.



Görüşme yarım saat olarak planlanmış ama 50 dakika sürmüş.



Başbakan’ın yanında bir de danışmanı varmış.



* * *



Prof. Toprak, “Anadolu’da gördüğüm birçok şey var. Bunları yerel teşkilatlarınız sizden saklamış olabilir. Bilmenizde yarar var” demiş.



Birçok şehirde, atamalarda kayırma yapıldığını, AK Parti’ye yakın kişilerin işe alındığını ve kadrolaşmanın arttığını söylemiş.



Başbakan ise “Öyle bir şey olduğunu sanmıyorum. Atamalar liyakata göre yapılıyor” demiş.



Binnaz Toprak, bazı şehirlerde ve ilçelerde Alevilerin büyük sorunları olduğunu söylemiş.



Başbakan “Bir örnek verin” deyince o da Sultanbeyli’de kendisine anlatılanları aktarmış.



Alevilerin yaşadığı yerlerde onları rahatsız edecek mahalle isimleri verildiğini, cemevlerine izin verilmediğini anlatmış.



İlçenin Alevi temsilcileri bunu belediye başkanına anlattıklarında, başkanın kendilerini azarladığını söylemiş.



Bunun üzere Başbakan Erdoğan hemen telefona sarılıp, Sultanbeyli Belediye Başkanı’nı aramış.



Ancak son seçimde o başkan değiştiği için tam bilgi alamamış.



Başbakan’ın havası nasıldı diye sordum.

“Dinledi ama, daha çok bu iddialara karşı savunma havasındaydı” dedi.



* * *



Ben yine de buluşmayı çok önemsedim.



Kendine yakın kalemler bu bilim insanını linç etmeye uğraşırken, onun çağırıp dinlemesi bence çok güzel bir tavır.



Geçen yaz başında beni çok irkilten bir şey kulağıma gelmişti.



Önemli üniversitelerimizden biri Prof. Binnaz Toprak’ı konuşmacı olarak davet etmiş.



Bunun üzerine çeşitli kanallardan bu üniversitenin yönetimine çok ağır baskılar gelmiş.



“Bu araştırmayı yapan birini nasıl davet edersiniz” diyerek, işi tehdide kadar götürmüşler.



Başbakan bizzat randevu verip dinlediğine göre, demek ki, onun adına devreye giren bazı işgüzar bürokratlar varmış.



Zaten kamusal hayatın birçok alanında böyle kraldan çok kralcı işgüzarların faaliyetlerinin arttığını görüyoruz.



Ama AK Parti yönetiminin de şunu bilmesi lazım.



Eğer bu emirleri kendileri vermiyorsa bile, yapılan bu haksızlıklar, adaletsizlikler hep onların hesabına yazılıyor.



O bakımdan “Dolmabahçe buluşması” umarım, bu işgüzarlara da kuvvetli bir mesaj olur.