Prof. Tezel: Türkiye'nin tarihinde Müslüman ve gayri-Müslim reayaya en çok zulüm yapan, Osmanlı olmuştur

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in Mülkiye'den hocası Prof. Dr. Yahya Sezai Tezel, “Türkiye'nin tarihinde Müslüman ve gayri-Müslim reayaya en çok zulüm yapan, devlet Osmanlı devleti olmuştur” ifadesini kullandı.

Prof. Tezel Twitter hesabından şu paylaşımda bulundu:

“Türkiye'nin tarihinde Müslüman ve gayri-Müslim reayaya en çok zulüm yapan, onu en çok sömüren vurup almacı (predatory) devlet Osmanlı devleti olmuştur. Kaynak isterseniz Mustafa Akdağ ve Halil İnalcık'ın Celali İsyanları üstüne kitap ve makalelerini okuyabilirsiniz.”

Prof. Tezel, Mehmet Şimşek’e yönelik “Haysiyetini koru” eleştirisiyle gündeme gelmişti

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Davos Zirvesi'nde Suriye'deki son durumu işaret ederek, "Türkiye artık Esad'sız bir anlaşmada ısrar edemez" demiş, sonrasında bu sözleri söylemediğini iddia ederek, yayınlayan basın kuruluşlarını eleştirmişti.

Facebook hesabı üzerinden eski öğrencisini eleştiren Prof. Dr. Yahya Sezai Tezel şu paylaşımda bulunmuştu:

"Niye haysiyetini korumuyor anlayamıyorum. Kayda geçmiş bir konuşmayı yalanlamasını sevgili eski öğrencim ve asistanım Mehmet Şimşek'e yakıştıramadım. Ölümlü dünya. Değmez. İnsanın mezara götüreceği tek varlığı haysiyetidir. Sevgili Mehmet Tarihe geçiyorsun. Doğru bildiğini söyle. Asla geri alma. Görevden alınırsan da alın. Ölümlü değil miyiz?

Ölmeyecek miyiz? Sen AKP'den önce Mehmet Şimşek'tin. AKP'den sonra Mehmet Şimşek kalabilirsin. Bence kal. Dünya önünde kazandığın güveni kaybetme. Gerçekten değmez. Sana istifa et demiyorum. istifa etme. Ama ağzından çıkanı geri alamazsın. Almaya çalışma. Ne demiş Kanuni Sultan, "Baki kalan kubbede bir hoş sada imiş". Ben de öleceğim, sen de öleceksin, Tayyip bey de ölecek? Herkes ölecek. Ölümlü dünya. Nasıl hatırlanmak istiyorsun, bu dönemin tarihi yazıldığında? Kalıcı olan mesele bu."