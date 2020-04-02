Prof. Taşçıoğlu, salgına rağmen yapılan kongreye katılan hemşirelerden mi virüsü kaptı?

Dahiliye (İç Hastalıkları) profesörü Cemil Taşçıoğlu’nun ölümünün ardından 12-15 Mart tarihleri arasında Çapa hocaları tarafından düzenlenen İç Hastalıkları Hemşireleri Günleri Kongresi ile vakalar arasında bir ilişki var mı sorusu gündeme geldi.

Kongrenin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ilk Covid -19 vakasını açıkladığı 10 Mart tarihinden sonra yapılması dikkati çekiyor.

12-15 Mart tarihleri arasında Sapanca'da bir otelde düzenlenen ’13.İç Hastalıkları Hemşireliği Günleri ‘ toplantısı sonrası iç hastalıkları polikliniğindeki hemşirelerden bazılarının da Koronavirüs tanısı nedeniyle tedavi altına alındığı iddia edildi.

Türkiye'deki ilk Koronavirüs vakasını teşhis eden Cemil Taşcıoğlu da iç hastalıkları profesörüydü.

Bazı katılımcıların toplantıyla ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımlarında “Geleneksel İç Hastalıkları Günleri; serum protein elektroforezi değerlendirmesini anlatacaktım. Talebe bakar mısınız? Salona ek sandalye taşındı. Duvar üstü doldu. Covid 19’a rağmen. Herkes çok dikkatli idi ama” yazdığı görüldü.

Dünya Sağlık Örgütü’nün Koronavirüs’le ilgili küresel salgın (pandemi) ilan etmesinin, sosyal mesafe ve ‘evde kal’ çağrılarının yapıldığı dönemde sağlıkçıların böyle bir toplantıyı ertelememesi kafalarda vakalarla ile bu toplantı arasında bir ilişki olup olmadığı sorusunu yarattı.

Çapa profesörü Cemil Taşcıoğlu'nun tedavi gördüğü süreçte öğrencileri onun için böyle bir video hazırlamıştı.