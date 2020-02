Prof. Şükrü Hanioğlu, Sabah gazetesiyle yollarını ayırdı

Sabah gazetesinde yaklaşık dokuz senedir köşe yazarlığı yapan Prof. Şükrü Hanioğlu, bir notla gazetede artık yazmayacağını açıkladı.

Hanioğlu'nun Sabah'a veda ettiği 'Veda' başlıklı yazısı şöyle:

"Dünyada ve toplumumuzda kapsamlı değişimlerin yaşandığı, dokuz seneye yaklaşan bir zaman diliminde, 429 hafta ara vermeksizin değişik konularda tahliller sunmaya çalışan yazılarım bu not ile sona eriyor. Gelişmeleri, mekanik sebep-sonuç ilişkileri çerçevesinde açıklamak yerine çok katmanlı bağlamlarda ve tarihî arka planlar yardımıyla değerlendiren söz konusu yazılar yapısal nedenleri tartışmaya çalıştılar.

Tahlillerin yerini 280 vuruşluk sanihâtın aldığı, ortalama nesir cümlesinin beş kelimeden oluştuğu, kişilerin "ne yazdığı"na değil "nerede yazdığı"na bakılarak değerlendirildiği bir toplumda bu nitelikte yazıları okuma ve görüşlerini iletme zahmetinde bulunan değerli okuyuculara müteşekkirim.

Benzer şekilde yazılarımı, genel yayın politikasına uyumu göz önüne almaksızın, konu ve içeriklerine en ufak müdahalede bulunmadan ve sahife kapasitesini zorlayarak yayımlayan gazete yönetimine de teşekkür borçluyum.

Satırlarıma son verirken, bilhassa yabancı dillerdeki kelimeler ve izafet terkibleri konularında fazlasıyla yorduğum değerli editör Sermet Özdoğan'a yardımlarından dolayı minnettar olduğumu dile getirmek istiyorum."

Hanioğlu'nun yazmayı bırakması sosyal medyada da üzüntüyle karşılandı. Pek çok okur, hafta sonu sadece Hanioğlu yazıları nedeniyle Sabah'ın web sitesini tıkladığını, artık bunun da sona erdiğini ifade etti.

Hanioğlu kimdir?

Hanioğlu; lisans ve doktora çalışmalarını İstanbul Üniversitesi’nde yaptı. 1981 yılında 'Bir Siyasal Düşünür Olarak Doktor Abdullah Cevdet ve Dönemi' konulu doktora tezini sundu.

İstanbul Üniversitesi’nin yanı sıra Boğaziçi Üniversitesi ve Deniz Harp Okulu ile Wisconsin, Michigan ve Chicago üniversitelerinde dersler verdi.

Daha sonra halen görev yaptığı Princeton Üniversitesi’nin Orta Doğu Araştırmaları Bölümü’nde çalışmaya başladı. Bir Siyasal Örgüt Olarak Osmanlı İttihad ve Terakki Cemiyeti (İstanbul, 1986); Preparation for a Revolution: The Young Turks, 1902-1908 (Oxford, 2001); A Brief History of the Late Ottoman Empire (Princeton, 2008); Atatürk: An Intellectual Biography (Princeton, 2011) benzeri çalışmaların dahil olduğu kitaplar ve değişik dillerde makaleler yayınladı.