Prof. Seyfettin Gürsel taburcu oldu

Gazeteci yazar ve Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) Direktörü Prof. Seyfettin Gürsel, 19 Ekim'de geçirdiği beyin kanamasının ardından tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nden taburcu edildi.

Türkiye Ekonomi Kurumu (TEK) tarafından Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen 4. Uluslararası Ekonomi Konferansı'na konuşmacı olarak katılan Zaman gazetesi Yazarı Prof. Dr. Seyfettin Gürsel, 19 Ekim sabahı yüksek tansiyon şikâyetiyle Kemer Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Burada durumu ağırlaşan Prof. Dr. Gürsel, sevk edildiği Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde beyin kanaması teşhisi konularak yoğun bakıma alınmış, hastanede yattığı sürece 2 ayrı ameliyat geçirmişti. Başarılı geçen ameliyatların ardından sağlığına kavuşan Gürsel, dün akşam saatlerinde taburcu edildi.

Eşi Tulin Gürsel'le birlikte hastaneden ayrılan Prof. Dr. Gürsel, havayoluyla İstanbul'daki evine gitti. İlk günden bu yana eşinin başından biran bile olsun ayrılmayan Tulin Gürsel, sağlıklı bir şekilde eve dönmenin çok güzel bir duygu olduğunu söyledi.