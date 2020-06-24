T24 LogoT24 Logo
Gündem

Prof. Şevket Pamuk, 'salgın sonrası Türkiye ve dünya'yı anlatıyor

Söyleşi, Mülkiyeliler Birliği İzmir Şubesi'nin Facebook adresinden canlı olarak yayınlanacak

24 Haziran 2020 18:59

T24 Haber Merkezi

Boğaziçi Üniversitesi'nde Ekonomi Bölümü ile Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü öğretim üyesi olan Prof. Dr. Şevket Pamuk, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sonrası Türkiye ve dünyadaki gelişmeler konusundaki görüşlerini paylaşacak.

Mülkiyeliler Birliği İzmir Şubesi'nin bu hafta 'Salgın Sonrası Dünya ve Türkiye' başlığıyla düzenlediği 'Perşembe Etkinlikleri'nin konuğu Prof. Dr. Şevket Pamuk olacak. Online olarak gerçekleştirilecek ve yarın (25 Haziran Perşembe) saat 18.00'den itibaren canlı olarak yayınlanacak söyleşinin moderatörlüğünü Ekonomi Üniversitesi İşletme Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Jülide Kesken yapacak.

Söyleşiyi, Mülkiyeliler Birliği İzmir Şubesi'nin Facebook'taki adresinden izleyebilirsiniz.

ETİKETLER

Şevket Pamuk söyleşiŞevket PamukProf. Dr. Şevket PamukJülide KeskenProf. Dr. Jülide KeskenBoğaziçiBoğaziçi ÜniversitesiBoğaziçi Üniversitesi ekonomi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24