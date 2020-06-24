Prof. Şevket Pamuk, 'salgın sonrası Türkiye ve dünya'yı anlatıyor

T24 Haber Merkezi

Boğaziçi Üniversitesi'nde Ekonomi Bölümü ile Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü öğretim üyesi olan Prof. Dr. Şevket Pamuk, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sonrası Türkiye ve dünyadaki gelişmeler konusundaki görüşlerini paylaşacak.

Mülkiyeliler Birliği İzmir Şubesi'nin bu hafta 'Salgın Sonrası Dünya ve Türkiye' başlığıyla düzenlediği 'Perşembe Etkinlikleri'nin konuğu Prof. Dr. Şevket Pamuk olacak. Online olarak gerçekleştirilecek ve yarın (25 Haziran Perşembe) saat 18.00'den itibaren canlı olarak yayınlanacak söyleşinin moderatörlüğünü Ekonomi Üniversitesi İşletme Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Jülide Kesken yapacak.

Söyleşiyi, Mülkiyeliler Birliği İzmir Şubesi'nin Facebook'taki adresinden izleyebilirsiniz.