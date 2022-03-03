Prof. Şenol: Covid'den kaçmak isterken artık maske takmayanı uyarırsanız kafanızın kırılma riski var

Gazi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları uzmanı Prof. Esin Davutoğlu Şenol, Sağlık Bakanlığı'nın maske kararını eleştirdi. Davutoğlu, "Covid'den kaçmak isterken artık maske takmayanı uyarırsanız kafanızın kırılma riski var" dedi.

Davutoğlu, Şenol, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası yayınına katıldı. Prof. Şenol, maske takma zorunluluğun kaldırılmasını eleştirerek, "Maske takmayan insanları ben uyarmam çünkü ne kadar saldırgan olduklarını görebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Şenol, şu ifadeleri kullandı:

“Ben bu kararı beklediğimi daha önce söylemiştim çünkü Türkiye’de önce tarih söyleniyor sonra uyarlanıyor. Türkiye’de salgını hiç kontrol edemedi ve aşılamada da çok kötüyüz maalesef. 3 Doz aşısını tamamlamış nüfus yüzde 32 civarında. Aslında birbirinizle halledin meseleyi, ben aradan çekiliyorum diyorlar aslında. Sınıf öğretmenleri sınıfın tembellerini sınıfın çalışkanlarına emanet ederdi öyle bir durum vardı onun gibi. Kitlelerden ve salgın yorgunu insanlardan sağduyulu bir hareket beklemek ve regülasyona davet etmek ki kural olduğu halde bile ben uçakların içerisinde çok zorluk çektim. Nasılsa aşı kartı ya da PCR testi soruluyor diye güvenli olduğunu düşündüğünüz AVM ya da restoranlar artık sorulmadığı için gitmekten vazgeçeceksiniz. Bugünden itibaren kapalı yerlere giriş riskli. Çok özel bir tiyatroya HES kodu soruluyor ama şimdi yaz olana kadar gitmemeyi düşünüyorum. Maske takmayan insanları ben uyarmam çünkü ne kadar saldırgan olduklarını görebiliyoruz. Maske zorunluluğu varken mağazanın içerisine girip tüküre tüküre tezgahtarları tehdit etmişlikleri var bu arkadaşların. Yani ben hiç önermem bu sefer de kafanız kırılarak ölürsünüz Covid’den kaçınırken.”