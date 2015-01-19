Prof. Şengül Hablemitoğlu: Sabri Uzun'un psikolojisi bozuk

Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu, eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'un emniyet ve yargı içindeki Gülen cemaati yapılanması iddialarının yer aldığı "İn" adlı kitabında Necip Hablemitoğlu cinayetiyle ilgili yazdıklarına ilişkin olarak, ”Uzun'un psikolojisi bozuk” dedi.

Sabri Uzun'a, 'Bunlar boş laflar' diyerek iddialarını yalanlayan CHP'nin eski lideri Deniz Baykal'ın ardından bir tepki de Necip Hablemitoğlu'nun eşi Şengül Hablemitoğlu'ndan geldi.

Cumhuriyet'e konuşan Şengül Hablemitoğlu, Sabri Uzun'un psikolojisinin bozuk olduğunu belirtti. Hablemitoğlu, “Sabri Uzun ben sütten çıkmış ak kaşığım, bunların gücünü fark etmemişim” şeklindeki ifadelerle kendini temize çıkarmak istediğine dikkat çekti.

Hablemitoğlu cinayeti dava dosyasının savcının Yargıtay'a atandığını dile getiren Prof. Dr. Hablemitoğlu, “Dosya şu anda ‘Gravity' filmindeki gibi fezada uçuşuyor sahipsiz“ benzetmesinde bulundu.