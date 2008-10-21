Prof. Şengör’ün dosyası YÖK’te

YÖK Genel Kurulu, “YÖK Başkanı’nı asistan bile yapmam” diyen ve Üniversitelerarası Kurul tarafından YÖK üyesi seçilen Prof. Celal Şengör’ün dosyasını görüşecek.



YÖK Genel Kurulu perşembe günü yüksek disiplin kurulu sıfatıyla toplanacak. YÖK Genel Kurulu’nun gündemine İTÜ Jeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Celal Şengör’e ait dosya da geldi. YÖK Başkanı için “Asistan bile yapmam” diyen Şengör, Üniversitelerarası Kurul tarafından da YÖK üyeliğine seçilmiş fakat hakkındaki soruşturma gerekçe gösterilerek ismi atama için Cumhurbaşkanlığı’na sunulmamıştı.



Prof. Şengör’ün 14 Haziran 2006 tarihinden bu yana Şengör Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş’de yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptığı iddia ediliyor. Yükseköğretim Disiplin Yönetmeliği’ne göre öğretim üyelerinin izinsiz şekilde üniversite dışında ücretli veya ücretsiz çalışması veya serbest meslek icra etmesinin yasak. Bu nedenle hem İTÜ hem de YÖK, Şengör hakkında soruşturma başlattı. YÖK Denetleme Kurulu’nun inceleme sonucunda Celal Şengör’e ceza verilmesine yer olmadığı sonucuna vardığı öğrenildi. Yine de YÖK Genel Kurulu’nun bu görüşe uyma zorunluluğu bulunmuyor. Disiplin kurulu sıfatıyla toplanacak genel kurul, disiplin yönetmeliğine göre Prof. Şengör hakkında öğretim mesleğinden çıkarma cezası da verebilir.



Perşembe günü toplanacak kurulun önünde 50’den fazla dosya olduğu için zaman aşımı tehlikesi olan ve çok bekleyen dosyalara ağırlık verileceği belirtiliyor. Bu nedenle Celal Şengör’ün durumunun bir sonraki toplantıya da bırakılabileceği ifade ediliyor.

