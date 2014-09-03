Prof. Sami Selçuk: Yargı, 28 Şubat sürecinden de öte hükümet kuşatması altında

Eski Yargıtay Başkanı Prof. Sami Selçuk, yargı bağımsızlığını zedeleyen müdahalelerin endişe verici boyutlara ulaştığı mesajını veren Yargıtay Başkanı Ali Alkan’ın adlî yıl açılış konuşmasını yerinde bulduğunu söyledi. Zaman'dan İzzettin Çiçek'in haberine göre, 28 Şubat sürecinde kendisinin yaptığı ilk adlî yıl açılış konuşmasını hatırlatan Selçuk, “Yargı, ilk konuşmamda belirttiğimden de ötede yürütmenin kuşatması altındadır” dedi.

Alkan’ın mesajlarını değerlendiren Selçuk, özetle şöyle konuştu:

Yürütme inanılmaz boyutta yasama ve yargının aleyhine büyüdü: Egemenlik, üç erk arasında gücün paylaşılmasıdır. Erkler tek bir erk içinde toplandığı takdirde ya otoriterlik ya da totaliterlik kaçınılmazdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde hipertrofi hastalığı var. Bir organizmanın içinde organlardan biri fazla büyür ve yaygınlaşırsa, hem kendi işlevini hem de başka organların işlevini engeller. Yürütme organı inanılmaz boyutlarda yasama ve yargının aleyhine büyümüştür, hastalık buradadır. Yargı ilk konuşmamda belirttiğimden de ötede, yürütmenin kuşatması altındadır.

'Paralel, diye içeriği belirsiz sözcükler üretmek..'

Yanlış: Devlet yaşantısında ‘paralel örgüt’ gibi sınırları ve içeriği belirsiz sözcükler üretmek doğru değil. Bir suç işlenmişse, ‘şöyle şöyle kanıtlara rastladık’ deyip, yer, zaman kişi belirterek, yargının başsavcının önüne gönderecekler. Sonraki aşamalara da müdahale etmeyecekler. Afaki, kayıtlara dayanmayan, yargının tamamını töhmet altında bırakacak sözler son derece tehlikelidir.

En yüksek değer hukuktur: 'Halkın iradesi en yüksek iradedir’ deniyor, hayır en yüksek değer hukuktur. Evrensel nitelikte hukuk kuralları vardır. Halkın iradesi de bu kuralların içinde kalmalıdır. Nazilerin sanık sandalyesine oturduğu Nürnberg yargılamalarında failler ‘yasayı uyguladık’ demişlerdi. Nedir o yasa? Yahudileri yok etmek. Bu şeklen yasadır ama hukuk değildir.